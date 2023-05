Llega a las farmacias la primera combinación de ibuprofeno y paracetamol sin receta

La compañía de genéricos y biosimilares Sandoz lanza a las farmacias el primer medicamento que combina ibuprofeno y paracetamol sin receta médica. Dicho tratamiento contiene 500 gramos de paracetamol y 200 gramos de ibuprofeno y está indicado en adultos mayores de 18 años para el tratar los síntomas ocasionales de dolor leve a moderado. Está especialmente indicado cuando el dolor no se alivia con el tratamiento de ibuprofeno o paracetamol de forma independiente.

Ibuprofeno está clasificado dentro del grupo farmacoterapéutico de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), mientras que el paracetamol se encuentra en el grupo de otros analgésicos y otros antipiréticos. Ambos funcionan de forma diferente, pero cuando los dos principios activos se juntan, trabajan para reducir el dolor.

El tratamiento de presenta en forma de comprimidos recubiertos con película ovalados y de color blanco a blanquecino. No contiene lactosa ni otros excipientes de declaración obligatoria y no requiere condiciones especiales de conservación. Está disponible en estuches de 16 comprimidos. Este medicamento está indicado para su uso durante un breve periodo y no se recomienda durante más de tres días. Por esta razón, el paciente deberá consultar a su médico si empeora o si los síntomas persisten después de tres días.

Como máximo, se puede ingerir hasta un máximo de tres veces al día, y el intervalo entre dosis debe ser de al menos seis horas. "Nos hace especial ilusión lanzar al mercado este nuevo medicamento porque responde perfectamente al propósito de Sandoz: ser pioneros en facilitar el acceso a la salud abordando retos sanitarios actuales a través de la innovación", explica Ignacio Ortín, Head of Retail de Sandoz. En este sentido, Ortín reafirma que la apuesta continua por innovar en el mercado ha sido la que ha hecho posible dar con dicha combinación de principios activos a esta dosis concreta, ampliando así su portfolio de medicamentos sin receta.

Recomendaciones de uso

Según recoge la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), la dosis recomendada es de 1 comprimido con agua, hasta 3 veces al día. Lo recomendable sería dejar al menos 6 horas entre dosis. "Si un comprimido no controla los síntomas, se puede tomar hasta un máximo de 2 comprimidos hasta tres veces al día. No tome más de seis comprimidos en un período de 24 horas (equivalente a 1.200 mg de ibuprofeno y 3.000 mg de paracetamol al día). Para reducir la probabilidad de efectos adversos, se recomienda tomar paracetamol/ibuprofeno con alimentos", concluye la Aemps.