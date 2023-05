El nivel de confianza de los españoles en las vacunas cae a mínimos históricos

Tras la pandemia, la confianza de los españoles en las vacunas ha caído a mínimos desde el año 2008. Y lo ha hecho precisamente en uno de los indicadores más altos que tenía el sistema nacional de salud: la vacunación infantil.

Los datos de Unicef señalan que en España el índice de confianza, en estos tres últimos años, ha descendido un 8,3%, hasta situarse en el 88,6%. Es, aún, un nivel considerable, "pero constituye una llamada de atención, una señal de alarma a la que hay que responder con reflexión, análisis de los datos y acciones sin demora", dicen los médicos.

Los pediatras de Atención Primaria denuncian que uno de cada cinco niños y niñas (unos 67 millones si se toman cifras a nivel mundial) nunca ha sido vacunado o no ha recibido todas las vacunas que necesita. "Estos niveles no se habían visto desde 2008, y que cerca de 48 millones no han recibido ninguna vacuna", afirman.

Unicef acaba de publicar el informe sobre el 'Estado mundial de la infancia 2023' enfocado en esta ocasión en las vacunaciones. Según los datos de los que dispone la organización, las consecuencias de la pandemia de Covid-19 han sido catastróficas para la inmunización infantil.

Este año, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han dado un paso hacia adelante para ampliar las coberturas vacunales en edad infantil. De esta forma, la gripe empezará a estar financiada, así como también habrá profilaxis para el VPH en varones.