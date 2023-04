Las enfermedades transmitidas por animales provocan 2,7 millones de muertes al año

El concepto 'One Health' se presenta como un enfoque colaborativo a nivel global destinado a detectar y disminuir los riesgos para la salud del planeta, los animales y las personas y abogar por ecosistemas más equilibrados y sostenibles. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima que el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes proceden del origen animal. Las zoonosis son enfermedades infecciosas que se transmiten de animales a humanos. Su impacto anual de muertes es alto. De hecho, según el último estudio de la Organización Colegial Veterinaria, esta afecta a 2.700 millones de personas en el mundo y causa 2,7 millones de muertes al año.

La interdependencia de la salud humana con la salud animal ha aumentado mucho en los últimos años. Ello, sumado al incremento de los movimientos demográficos entre la población, conforma el cóctel perfecto para que proliferen las enfermedades transmitidas por animales. Cada año se producen cinco enfermedades nuevas entre los seres humanos, de las cuales dos tienen origen animal, según datos de la Organización Mundial de la Salud Animal (OIE).

"La perspectiva de 'One Health' es la de 'One life'. El enfoque de cuidar de las personas en todos los ámbitos ayuda a hacer una prevención para vivir más años y vivirlos bien. La pandemia ha generado una mayor preocupación por la salud. Hasta hace poco, el seguro del automóvil era el principal seguro del país, pero el próximo año el primer seguro en término de volumen de primas será el de salud", afirma Ramón Nadal, director de Seguros Generales de Caser Seguros.

Los expertos sanitarios recalcan que es igual de importante el medicamento de uso humano que el de uso animal. "El medicamento de uso humano es tan importante como el de uso animal. Sin embargo, no lo tenemos tan interiorizado. Desde el año 2014 ha descendido un 25% el consumo de antibióticos en salud humana y un 60% en salud animal", explica Ana López-Casero Beltrán, tesorera del Consejo General del Colegio de Farmacéuticos. Esta es una de las principales conclusiones del II Foro One Health, organizado por elEconomista.es, en colaboración con Caser Seguros y MSD.

Otro de los temas que se han puesto sobre la mesa es la necesidad de invertir en tareas formativas y trabajar conjuntamente para asentar las bases del enfoque 'One Health' en toda la sociedad. Las estrategias que emanan de dicho concepto se van introduciendo poco a poco dentro del sector sanitario. Sin embargo, el enfoque no termina de calar ni dentro del sector ni entre la población. "En la práctica diaria no utilizamos el concepto 'One Health'. Vendemos una imagen de multidisciplinariedad y trabajo en equipo que no es real. Nos enseñan a hacer y no nos enseñan a no hacer; nos enseñan a prescribir fármacos, pero no nos enseñan a educar a la ciudadanía en adoptar hábitos saludables", señala Carlos Mascías Cadavid, director Médico del Hospital Universitario HM Torrelodones.

En esta misma línea, la vicepresidenta segunda del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Manuela García Romero, afirma que la dificultad máxima que ven está relacionada con llevar el concepto a la práctica. "Creemos que este concepto se debe de empezar desde las bases, desde el colegio. La estrategia 'One Health' debería introducirse dentro del grado. Estamos haciendo una serie de seminarios que forman parte de la formación médica continuada porque, si queremos mejorar la salud de las personas, tenemos que cuidar todos los ámbitos", recalca.

"El concepto 'One Health' es una nueva forma de entender la salud. En el sector sanitario tenemos que adaptar nuestras estrategias para dar respuesta a las necesidades que van a ir surgiendo. Los farmacéuticos tenemos el concepto One Health muy interiorizado ya. Estamos en un momento crucial para poner el enfoque en todas las estrategias que está desarrollando el gobierno de España", explica Ana López-Casero Beltrán, tesorera del Consejo General del Colegio de Farmacéuticos.

Importancia de la prevención

Otro de los temas que se han puesto sobre la mesa es la importancia de avanzar hacia la prevención de la enfermedad. "Somos responsables del 15% de la salud de nuestros pacientes, pero estamos mucho más centrados en la enfermedad que en la prevención. El punto final es que el Ministerio de Sanidad debería pasar a llamarse Ministerio de Salud", confirma Mascías Cadavid.

Ramón Nadal afirma que "la prevención lleva a la intervención temprana, que redunda en menos tratamientos. Desde el punto de vista del paciente, es importante hacer un seguimiento y una evolución de su estado de salud". Por su parte, Manuela García Romero recalca que "si no prevenimos ni potenciamos nuestra salud, no vamos a conseguir nada".

Reducción de la huella de carbono

La contaminación ambiental causa nueve millones de muertes, según datos de la revista The Lancet en 2019. A día de hoy, España es el quinto país productor de huella de carbono. Dentro del sector salud, el 25% de la huella de carbono se atribuye a la cirugía. "En el momento en el que acabó el confinamiento, la cifra de teleconsultas ha descendido. Seguimos siendo muy hospitalocentristas. Creo que no hay una política real en cuanto a hospitales de ser críticos con lo que hacemos", afirma el director Médico del Hospital Universitario HM Torrelodones.

Desde el Colegio de Médicos afirman que están trabajando con la Agencia Española del Medicamento (Aemps) para valorar la huella de carbono de los diferentes medicamentos con el objetivo de saber que la medicación que se prescribe es la que menos huella de carbono produce. A su vez, puntualizan en la importancia de utilizar de una forma correcta los medios disponibles desde los distintos entornos médicos.