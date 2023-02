El presidente de HM Hospitales pide una gestión más eficiencia en la Sanidad

El presidente de HM Hospitales, el Dr. Juan Abarca Cidón, ha participado en el sexto encuentro organizado por Initio Club, club privado de negocios de referencia entre el empresariado español.

A lo largo de la jornada, Abarca ha analizado los desafíos a los que se enfrenta el sector sanitario en España, entre los que se encuentran la escasez de medios, los sueldos bajos de los profesionales de la salud y la fuga de talento, lo que repercute en la atención médica a los pacientes. "HM Hospitales es un grupo familiar que tiene como misión dar la mayor asistencia sanitaria a los pacientes. Por estructura organizativa, los mejores resultados se obtienen cuando juntas muchos pacientes, por lo que HM Hospitales es una red que busca sinergias para obtener los mejores resultados. No buscamos la mayor rentabilidad, sino la mayor calidad asistencial para los pacientes", ha afirmado Abarca.

Sobre la colaboración público-privada en la sanidad, Abarca ha insistido en que es un defensor de la sanidad pública. "Me gusta el modelo de España de sistema sanitario, Es un modelo que se basa en la colaboración público-privada. Además, defiendo la gestión pública. Lo que ocurre es que hay falta de transparencia en el sistema público de salud, lo que hace que no se pueda gestionar mejor. Habría que invertir más dinero, pero el sistema no es eficiente, no se exigen resultados. Quiero gestión pública, pero que sea eficiente", ha afirmado. "No queremos ser una alternativa a la salud pública. La pública a de ofrecer un servicio universal, igual a todos los pacientes; lo que hacemos en HM Hospitales es personalizar, que es nuestra razón de ser. El problema no es la coexistencia de la sanidad pública y la privada, la tragedia es que la gente, cada vez más, se hace pólizas para no tener que ir a la sanidad pública".

El presidente de HM Hospitales ha señalado que el grupo apuesta por la docencia y la investigación, ya que "son el medio de generar y atraer talento, y buscamos que los mejores profesionales dejen la sanidad pública y vengan con nosotros". En HM Hospitales han conseguido, según ha indicado Abarca, que la investigación sea sostenible, ya que se autofinancia. Para apoyar la investigación, HM Hospitales ha creado el Premio Internacional de Ciencias Médicas Doctor Juan Abarca, Abarca Prize, con el objetivo de apoyar aquella investigación médica que tiene repercusión directa en los pacientes. "En España hay muchos ensayos clínicos y hay buenos centros de investigación básica, pero no hay un gran apoyo a la investigación traslacional, que es la que beneficia directamente al paciente".

El doctor Abarca ha destacado, también, la importancia de la innovación en el sector sanitario. "Un país que basa su crecimiento en la innovación es un país moderno. España tiene mucho talento y es una pena que se vaya fuera".

En cuanto a la entrada de HM Hospitales en el sector de las residencias, Abarca ha indicado que hay que garantizar la asistencia de los pacientes desde que nacen hasta que mueren. "Desde hace muchos años el Estado se ha ido desentendiendo de los ancianos, probablemente por un problema de costes. Como aprendimos en la pandemia, hay una necesidad de reforzar e incrementar los requisitos asistenciales de las residencias. Y ese es nuestro objetivo: ofrecer una mayor seguridad y un mayor soporte asistencial a los residentes.

El desayuno de trabajo de Initio Club, que ha tenido lugar en el Hotel InterContinental Madrid, ha contado con el patrocinio de Banco Sabadell, y ha congregado a una audiencia compuesta por destacados empresarios y altos directivos de compañías nacionales y multinacionales de distintos sectores como de las finanzas, la educación o la tecnología, además de la salud.