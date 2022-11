Paula Cendejas, Susana Guasch y Ramón Langa reciben el Premio Voz Própolis 2022

El Centro de Investigación sobre Fitoterapia (INFITO) en colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha entregado este martes los Premios Voz Própolis 2022 a la cantante Paula Cendejas, la periodista deportiva Susana Guasch y el actor Ramón Langa.

El objetivo de estos galardones es premiar a aquellos profesionales que utilizan la voz como herramienta de trabajo y que hayan destacado en 2022, como es el caso de cantantes, actores, locutores de radio o presentadores de televisión.

Estos premios, patrocinados por Arkovox de Arkopharma, cuentan con un amplio recorrido ya que éste es el décimo año que se celebran y para los premiados ha supuesto un gran reconocimiento profesional. Así lo aseguraba el actor Ramón Langa, "siempre es un honor que se reconozcan a profesionales que destacan por su voz y por supuesto me siento totalmente agradecido y emocionado de recibir este premio, y, además, acompañado de otras grandes profesionales".

El acto ha tenido lugar en el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, sede de Infito, en un acto moderado por Doña Concha Navarro, presidenta de INFITO, y con la participación de doña Teresa Ortega, Vicepresidenta de INFITO, D. Francisco Marín, médico de atención primaria y coordinador del Grupo de Trabajo de Fitoterapia de Semergen, y la asistencia especial del presidente del Consejo, D. Jesús Aguilar, quien reconoce que "estos premios cuentan ya con un amplio recorrido y es un honor poder presentarlos y premiar a estas grandes voces. Además de ser un momento perfecto para reconocer el papel fundamental que desempeña el farmacéutico y la importancia de asesorarse por profesionales sobre las afecciones de garganta que son tan comunes en esta época del año".

Los premiados han sido reconocidos por una de sus cualidades más destacadas, la voz, siendo para ellos su principal herramienta de trabajo. Paula Cendejas, cantante y compositora, destacaba la importancia de cuidar la misma "soy muy cuadriculada y organizada para todo, al igual que para cuidar mi voz, por eso siempre trato de protegerme el cuello, hidratarme mucho y tener a mano complementos como el própolis que además me hacen sentir más segura cuando tengo que ir al estudio o tengo alguna actuación importante".

Paula Cendejas, Ramón Langa y Susana Guasch.

Para el mejor cuidado de la voz, desde el CGCOF e INFITO se aconseja no hacer sobreesfuerzos, tener una correcta hidratación, procurar un buen descanso, realizar ejercicios de entrenamiento y técnica vocal, y, en caso de que sea necesario, acudir a la farmacia en busca de consejo sobre la toma de productos naturales, como el própolis. Sustancia de la que la periodista deportiva, Susana Guasch, reconocía ser una fiel usuaria resaltando el poder de sus beneficios: "Me sorprendió mucho cuando me llamaron para otorgarme este premio ya que ha sido justo este año cuando me he vuelto totalmente fan del própolis. Hubo unos días que estuve fatal de la garganta, apenas me quedaba un hilo de voz y gracias a que acudí a la farmacia y me recomendaron utilizarlo, me salvó y me alivio muchísimo la voz. Desde entonces, nunca salgo de casa sin un spray y caramelos de própolis en el bolso".

El própolis es una sustancia que elaboran las abejas para proteger sus colmenas de agentes externos y que además tiene un efecto antiinflamatorio. "Destaca sobre todo por su acción para cuidar la garganta y protegerla de agentes patógenos, ya que actúa sobre la mucosa y las cuerdas vocales por lo que puede ser útil en caso de ronqueras, afonías o disfonías", indica doña Concha Navarro, presidenta de INFITO. Siendo las farmacias los establecimientos donde se pueden encontrar los preparados farmacéuticos de origen natural, como el própolis, con las máximas garantías de seguridad y eficacia.