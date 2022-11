La próxima campaña de vacunación antigripal infantil costará un 15% más

La Comisión de Salud Pública aprobó a finales de octubre la ampliación del calendario de vacunación infantil para la próxima campaña de 2023/2024 al incluir la vacuna de la gripe en niños de entre seis y 59 meses, así como una recomendación para convivientes. Para la actual campaña se han adquirido 12 millones de dosis en todo el territorio español, lo cual supone una inversión aproximada de 60 millones de euros. Sin embargo, para el siguiente calendario, teniendo en cuenta a este colectivo, el gasto podría incrementar un 15% más, hasta alcanzar los nueve millones.

Según datos del Ministerio de Sanidad, los objetivos para la presente temporada son alcanzar o superar coberturas de vacunación del 60% en embarazadas y en personas con condiciones de riesgo, donde pasará a figurar dicha población pediátrica a partir del próximo año. "La población diana menor de 5 años sería de, al menos, 2 millones. Partiendo de una cobertura tremendamente optimista del 60% estaríamos hablando de vacunar a 1,2 millones de menores. Con esta estimación, el incremento en la inversión en toda España para vacunar la población infantil podría oscilar en torno a los 9 millones de euros", explica a elEconomista.es Javier Castrodeza, ex-secretario general de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad.

Los pediatras llevaban tiempo reclamando la incorporación de la vacuna de la gripe a este grupo de edad, principalmente por dos razones: el colectivo infantil es el grupo de edad donde más impacta la gripe (junto al de los mayores de 65 años), a la vez que los niños de esa edad son los mayores transmisores del virus. "La incidencia y la tasa de hospitalización es mayor en niños, mientras que la tasa de mortalidad es superior en adultos mayores de 65 años", explica Ángel Hernández Merino, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP).

Por regiones, Galicia, Andalucía y la Región de Murcia son las únicas autonomías que se han anticipado a la vacunación universal. Estos territorios ya han incorporado la vacuna de la gripe para la cohorte de entre seis meses y cinco años. Sin embargo, según ha podido saber este medio a través de la AEP, la cobertura no está siendo grande "porque se trata de una novedad y porque no se ha hecho una campaña de información demasiado amplia". "La vacuna de la gripe tiene su controversia porque no es de las más eficaces (30-60%), hay un menor nivel de confianza, así como un menor nivel de actitud proactiva de los profesionales para su recomendación", recalca Hernández Merino.

Impacto coste/efectivo

¿Tendrá un impacto positivo sobre el sistema el incremento de la inversión para el próximo año? Una investigación publicada en el National Institutes of Health (NIH) constató que la vacunación es la acción más coste efectiva, solo por detrás de la potabilización del agua. Otro estudio, certificó que solo para los mayores de 65 años, el impacto presupuestario de utilizar la vacuna antigripal ascendía a casi siete millones en España. Sin embargo, la inversión evitaba al conjunto nacional un coste de 89,5 millones de euros, lo que significa un ahorro potencial de 82 millones de euros y un índice coste beneficio de 12,83.

De acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, "la vacunación es la medida más eficaz para prevenir la gripe y sus complicaciones". En concreto, en la temporada 2019-2020 la vacunación evitó el 26% de las hospitalizaciones, el 40% de los ingresos en UCI y el 37% de las defunciones atribuibles a la gripe en las personas de 65 años de edad y mayores. "Si se reduce la trasmisión de los niños a los mayores tendrá impacto reduciendo costes directos e indirectos", explica Javier Castrodeza.

La gripe es una enfermedad infecciosa producida por un virus que se transmite con facilidad, propagándose rápidamente mayoritariamente durante los meses de otoño e invierno. La incidencia de la gripe ha comenzado a repuntar de manera pronunciada en los últimos meses. A día de hoy, su tasa en la Atención Primaria se sitúa en 81,3 casos por 100.000 habitantes, mientras que la tasa de hospitalización por gripe es de 2,9 casos por 100.000 habitantes, según el último informe centinela del Instituto de Salud Carlos III.