El robo de historiales clínicos a través de la red se duplica en tres años

Los ciberataques acechan al sistema sanitario. El robo o fuga de historiales médicos se ha duplicado en tres años, es decir, desde que el Coronavirus entró a formar parte de la vida de las personas. Este se ha convertido en uno de los principales problemas de la ciberseguridad. Además, posee graves consecuencias en el sistema de gestión y almacenamiento de los centros de servicios de salud.

Durante 2021 y en los primeros meses de 2022, España ha sufrido más de 3.300 ataques a la red. Incluso en julio de este año el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) estuvo dos semanas sin internet por un ciberataque ruso. Además, en el primer trimestre del año actual los organismos de la sanidad pública sufrieron 38 incidentes de ciberseguridad con un nivel de peligrosidad muy alto, según indica el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Las causas por las que el Sistema Nacional de Salud de España ha recibido tantos ataques es que el sector de la salud era el área que menos desarrollada estaba en el país, según contó el director del Centro Criptológico Nacional en un foro organizado por la Fundación España Salud. "No hay mes que no recibamos una noticia de un organismo, un hospital, un centro de salid, un laboratorio o una empresa farmacéutica que no se haya visto afectada por un ciberataque de denegación de servicio", recalcó. Además, también le hace atractivo las características de los datos que maneja ya que son muy sensibles.

Los sistemas tradicionales de ciberseguridad del sistema sanitario "demuestran que no son eficaces para ciberproteger correctamente a las entidades y empresas del ámbito de la salud, según los expertos. Por ello, ven necesaria la búsqueda de nuevas tecnologías que protejan al sistema como el Blockchain la cual se está perfilando como "una de las opciones más interesante", indica el socio-director de S2 Grupo, José Rosell. "Podría mejorar la gestión de los historiales médicos, acelerar la investigación clínica y biomédica y avanzar en el registro de datos biomédicos y sanitarios, revolucionando el sector tal como lo entendemos actualmente", añade el socio-director de S2 Grupo, Miguel A. Juan.

El Blockchain introduciría un cambio en el sistema sanitario ya que pasaría "de ser un modelo desconectado a uno conectado y centrado en el paciente", indica la empresa española especializada en Ciberseguridad S2 Grupo. Actualmente, la dificultad en la gestión de los datos hace que sea un sistema desconectado en cuanto a que los profesionales sanitarios no suelen tener acceso a los datos completos de los pacientes lo que dificulta los pasos posteriores de diagnostico y tratamiento. A su vez, los investigadores tienen dificultades para encontrar los datos que necesitan para sus estudios y esto ralentiza su trabajo.

El hecho de introducir el Blockchain tendrá una serie de mejoras para el sistema sanitario. En primer lugar, mejorará la gestión de los datos sanitarios. "El almacenamiento, el control de acceso y el intercambio de datos es un aspecto muy importante en el ámbito sanitario y se hace con dificultad debido a su carácter sensible y a los problemas de confianza", explica S2 Grupo. La gestión adecuada de los datos mejoraría los resultados de la atención sanitaria ya que permite tener una visión global de los pacientes, tratamientos personalizados y una comunicación eficaz. Además, la conexión del sistema sanitario incrementaría la eficiencia en la asistencia clínica.

Por otro lado, este tipo de tecnología facilitaría la investigación. El Blockchain permite el intercambio eficiente de datos sanitarios al tiempo que garantiza la integridad de los mismos y protege la privacidad de los pacientes.

S2 Grupo recalca que "todavía existen algunas limitaciones y cuestiones por resolver para la aplicación de esta tecnología en el ámbito de la salud". Algunos aspectos son la transparencia y la confidencialidad "debido a que todo el mundo puede ver toda la información en una red de Blockchain", explican.

