Estas son las horas mínimas que debes dormir si tienes más de 50 años para prevenir enfermedades

Los adultos mayores de 50 años que duermen cinco horas o menos por noche tienen un mayor riesgo de desarrollar más de una enfermedad crónica en comparación con quienes duermen siete horas, según un estudio, publicado en la revista de acceso abierto PLOS Medicine.

Con el aumento de la esperanza de vida, vivir con múltiples enfermedades crónicas es común entre los adultos mayores en los países de altos ingresos, y esta investigación apoya la promoción de una buena higiene del sueño en la mediana edad y la vejez.

La duración del sueño se ha relacionado con enfermedades crónicas individuales, pero se sabe menos sobre su asociación con la multimorbilidad, es decir, la coexistencia de dos o más enfermedades crónicas.

La investigadora Séverine Sabia, de la Universidad de París Cité y el Inserm, en Francia, y el University College de Londres, en Reino Unido, y sus colegas tomaron los datos de un estudio de cohortes establecido en 1985, y analizaron la duración del sueño autodeclarada, medida a los 50, 60 y 70 años.

Más riesgo conforme avanza la edad

De 7.864 participantes sanos con datos sobre la duración del sueño a los 50 años, los que dormían cinco horas o menos tenían un 30% más de riesgo de multimorbilidad en comparación con los que dormían siete horas. A los 60, los que dormían cinco horas o menos tenían un 32% más de riesgo y a los 70 un 40% más de riesgo en comparación con los que dormían siete horas por noche.

Dormir menos a los 50 años también se asoció a un riesgo de mortalidad un 25% mayor, principalmente debido a su asociación con un mayor riesgo de enfermedades crónicas. A la edad de 60 y 70 años, dormir más de nueve horas o más se asoció con tasas más altas de múltiples enfermedades crónicas, pero sólo hubo 122 participantes que durmieron tanto tiempo, y el sueño más largo podría atribuirse a las propias enfermedades crónicas.

Los datos autodeclarados no siempre son fiables y en el estudio existe la posibilidad de que afecciones no diagnosticadas den lugar a una causalidad inversa. La capacidad de generalizar los datos está limitada por la pequeña proporción de participantes no blancos. El presente estudio, junto con las pruebas de estudios anteriores, demuestra la importancia de la duración del sueño para gozar de buena salud a edades avanzadas.

Sabia explica que el estudio, basado en los datos de más de 7.000 hombres y mujeres a los que se ha hecho un seguimiento durante 25 años, "indica que la corta duración del sueño desde la mitad hasta el final de la vida se asocia con el riesgo de padecer enfermedades crónicas y la posterior multimorbilidad".