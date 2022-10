Estas son las compañías de salud privadas mejor y peor valoradas por sus usuarios, según OCU

La pandemia ha provocado el colapso de los sistemas de salud pública y ha intensificado el trasvase de usuarios hacia la salud privada. Más de once millones de españoles cuentan con un seguro de salud, de los cuales el 68 % se lo paga a sí mismo, al 11 % se lo paga la empresa y el 11 % restante lo percibe como parte de su nómina.

Ya sea para recibir consultar médicas o para someterse a operaciones, los madrileños (38 %) son los que más optan por este tipo de servicio, mientras que los cántabros (8 %) son los que menos.

Sin embargo, las diferentes compañías que venden estos servicio no generan el mismo nivel de satisfacción entre sus usuarios. Según una encuesta elaborada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el 18 % de participantes vieron cómo un determinado tratamiento no estaba cubierto por su póliza; al 7 % le subieron la cuota durante la renovación por su estado de salud y el 4 % tuvo que pagar un importe extra no incluido en las condiciones. En consecuencia, el 16 % de los encuestados se plantea actualmente cambiar de compañía.

Servicios, coberturas y satisfacción

Ante la extensa oferta disponible, OCU ha recopilado la valoración que hacen los usuarios sobre sus respectivas compañías. Y para poner cifras, han valorado el nivel de sus coberturas, la calidad de los servicios y, en general, el nivel de satisfacción.

ASC - Asistencia Sanitaria Colegial es la compañía que más puntuación tiene, con 82 puntos sobre 100. La calidad de sus servicios es la mejor puntuada, con 86 puntos, y sus coberturas empatan en el primer puesto con las que ofrece Agrupación Mutua, en el quinto puesto (77 puntos.

Le siguen en la clasificación Cigna, con una satisfacción que ha obtenido 81 puntos y Generali, con 79.

Por el contrario, Adeslas Segurcaixa (68/100), Aegon (67/100) y DKV (64/100) son las que peor resultado han obtenido por parte de sus usuarios, según arroja la encuesta. De hecho, estas dos últimas son, también, las que peores indicadores proyectan en cuanto a coberturas, con 68 y 65 puntos sobre cien, respectivamente.

Destaca, del mismo modo, que los clientes de AEGON y Sanitas son los que más se quejan de la negativa evolución de la prima.