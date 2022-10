Estos son los pasos diarios que debes caminar para prevenir enfermedades crónicas, según un estudio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que para estar sano debes caminar unos 10.000 pasos al día. Sin embargo, el número mágico de pasos al día que mantiene al cuerpo saludable puede ser menor según el objetivo que marcado para la salud, según muestra una nueva investigación que asegura que contar los pasos puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

El uso de un rastreador de actividad portátil para contar y aumentar la cantidad y la intensidad de los pasos que se dan a diario puede reducir el riesgo de varias enfermedades crónicas comunes, como diabetes, hipertensión, obesidad y apnea del sueño, aseguran investigadores del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en EEUU.

Los investigadores afirman que la integración de datos de rastreadores de actividad portátiles comerciales y monitores de salud en el registro de salud electrónico (EHR, por sus siglas en inglés) puede ser valiosa para los médicos, quienes podrían usarla para adaptar la actividad física a las características clínicas y los perfiles de riesgo de los pacientes.

Cuatro años de datos

El estudio analizó un promedio de cuatro años de actividad y datos de salud de más de 6.000 participantes, entre el 30 de mayo de 2018 y el 1 de abril de 2021, en la iniciativa federal de investigación de medicina de precisión 'All of Us' que usaron rastreadores de actividad Fitbit al menos 10 horas al día y que proporcionaron acceso a sus HER.

Los investigadores compararon la incidencia de diversas enfermedades atendiendo a rasgos y condiciones observables en la población general con los participantes del estudio que usaban Fitbit. Los participantes que usan Fitbit fueron más activos que el adulto promedio.

Sin embargo, "el hecho de que pudimos detectar asociaciones sólidas entre los pasos y... la enfermedad en esta muestra activa sugiere que pueden existir asociaciones aún más fuertes en una población más sedentaria", explica uno de los autores del estudio, Evan Brittain, profesor asociado de Medicina en la Universidad de Vanderbilt.

Depende de la persona

El estudio, publicado esta semana en 'Nature Medicine', ha descubierto que a partir de 8.200 pasos por día - lo que suponen unos 6,4 kilómetros- aumenta la protección o se reduce el riesgo de obesidad, apnea del sueño, enfermedad por reflujo gastroesofágico y el trastorno depresivo mayor.

Asimismo, sugiere que las personas con sobrepeso pueden reducir su riesgo de volverse obesas en un 64 por ciento si aumentan sus pasos diarios de 6.000 a 11.000. Y entre 8.000 y 9.000 pasos el riesgo disminuyó para la mayoría de las afecciones a medida que aumentaban el número de pasos, excepto el riesgo de hipertensión y diabetes.

Los participantes del estudio tenían entre 41 y 67 años de edad y tenían índices de masa corporal (IMC) que oscilaban entre 24,3 (peso saludable) y 32,9 (obesidad). El 73 por ciento de los participantes eran mujeres, el 84 por ciento eran blancos y el 71 por ciento tenían un título universitario.

Si bien se necesitan más estudios en una población más diversa y representativa, estos hallazgos brindan un primer paso necesario hacia el desarrollo de prescripciones de actividad personalizadas, agregaron. Los wearables pueden animar a los pacientes a hacer ejercicio al permitirles establecer, medir y realizar un seguimiento de sus objetivos de fitness.

Lanzado en 2018 por los Institutos Nacionales de Salud, el Programa de Investigación All of Us es un esfuerzo histórico para recopilar datos de salud de 1 millón o más de estadounidenses. Hasta la fecha, casi 520.000 personas han accedido a participar y más de 300.000 han brindado acceso a sus HER.