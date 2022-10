Hipra: "La vacuna del Covid es la mayor inversión que hemos hecho nunca"

La apuesta realizada por la farmacéutica española Hipra con su vacuna contra el Covid es una de las más arriesgada de su historia. Así lo reconoce la directora de Salud Humana de la compañía gerundense, Elia Torroella, quien afirma a este medio que se trata "de la inversión más alta que han hecho nunca". Cierto es que durante las fases de desarrollo del suero han contado con ayuda económica del Gobierno de España, pero recuerda que "la mayoría se ha realizado con fondos propios".

Ahora, la vacuna se encuentra en un impass regulatorio. La Agencia Europea del Medicamento les ha solicitado más documentación relativa al suero, tal y como adelantó eleconomista.es, y esto ha provocado que los tiempos de autorización que manejaba Hipra se hayan demorado. Ahora se calcula los últimos compases del año como fecha clave para comenzar a suministrar su vacuna, algo que les llevaría "una semana" desde que reciban la autorización comunitaria.

Sin embargo, la demora no preocupa mucho a Torroella, incluso a pesar de la competencia con vacunas similares a la suya. "Hay espacio para Sanofi y también para Hipra. También quiero recordar que tenemos mercado fuera de Europa", explica. Hasta la fecha se conoce un acuerdo con Vietnam por 50 millones de dosis.

Si bien es cierto que el mundo es muy grande, la vacuna de Hipra siempre se vio como una opción novedosa para las campañas de dosis de recuerdo en Europa. Así lo transmitió en su día el Ministerio de Sanidad y así también lo demuestra el mayor contrato firmado hasta la fecha por la farmacéutica: 250 millones de dosis para 14 estados miembro. "El contrato es una opción de compra, no hay una cantidad establecida por cada país. España sí que nos ha dado unas previsiones, pero no puedo detallarlas" explica Torroella.

Lo que sí confirma la directiva de la Hipra es el precio que tendrá su suero, también adelantado por este medio. La horquilla variará entre los siete y los diez euros, "puede que incluso la parte alta sea algo superior".

Una de las cosas que más se repiten desde Hipra es que su vacuna es 100% made in Europe. Es la empresa la que fabrica el antígeno y será también la propia farmacéutica la que envasa los viales y los almacena. Sin embargo, la distribución será otra película. "En España sí lo haremos nosotros pero también estamos en contacto con empresas distribuidoras para algunos de los estados miembros adheridos al contrato de compra", explica Torroella. Para saber los nombres de estas compañías habrá que esperar.

Cambios dentro de la EMA

Los retrasos de la vacuna de Hipra en la Agencia Europea del Medicamento no solo responden a que la empresa haya sido más o menos eficaz en la entrega de documentación. El mayor cambio que se ha producido es el temporal, es decir, la pandemia de 2022 no es la misma que la de finales de 2020. Esto se traduce en que las prisas por disponer de una solución frente a la pandemia no son las mismas en el seno de la Agencia.

La última vacuna que recibió el visto bueno del organismo con sede en Amsterdam fue la de Novavax y la fecha fue en diciembre de 2021. En los diez meses que se llevan del presente año, tanto Sanofi como Hipra (desde marzo) han intentado superar el examen de los técnicos de la EMA, pero hasta la fecha no han tenido éxito. Como dato adicional, ninguno de los sueros que ha llegado a Europa han sido desarrollado por países de la Unión. Eso sí, todas las americanas (o la británica AstraZeneca) fabrican sus viales en la UE.