Enrique Ordieres (Cinfa): "Los genéricos ahorran al sistema sanitario 1.000 millones al año"

El medicamento genérico cumple 25 años en España. Tras la llegada de estas versiones a nuestro país, muchas empresas han decidido apostar por este negocio. El presidente del Grupo Cinfa, Enrique Ordieres, hace un balance del sector en el mercado español.

¿Qué ahorro suponen los genéricos al sistema sanitario?

Los medicamentos genéricos han ahorrado 1.000 millones de euros al año al Sistema Nacional de Salud a lo largo de estos 25 años, lo que supone un ahorro total aproximado en este tiempo de 25.000 millones de euros. De este modo, aportan sostenibilidad, accesibilidad y calidad a partes iguales. Pero no menos importante ha sido su contribución al desarrollo industrial de nuestro país. Muchas empresas hemos invertido a lo largo de estos años en innovación, centros de producción y puestos de trabajo de alta calidad y lo seguimos haciendo. De hecho, nuestro Grupo contará en breve con una nueva planta de producción, una nave dotada de las últimas tecnologías y procesos digitalizados, que nos permitirá incrementar un 60% la producción de fármacos en 2024, y hasta un 100% si más adelante fuese necesario. Y es que, si algo nos ha enseñado la pandemia, es la necesidad de reducir la dependencia de terceros países. En este sentido, las 20 plantas de genéricos en España han sido claves para que no faltasen medicamentos en nuestro país, ya que cerca del 70% de las presentaciones de los fármacos esenciales para el tratamiento del Covid-19 disponen de alternativa como medicamento genérico. Además, lo han hecho a un coste realmente bajo, inferior a 3 euros en el 68% de los medicamentos genéricos utilizados, contribuyendo enormemente a la sostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud.

¿Qué ha significado la entrada del genérico para la población?

Los medicamentos genéricos han permitido un acceso equitativo de los pacientes a sus tratamientos, con la misma calidad, seguridad y eficacia que los de marca, ya que suponen un precio medio un 40% inferior a los de marca. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que el número de pacientes con patologías crónicas diagnosticadas en España ha experimentado un crecimiento superior al 300% desde 2011, entendemos con claridad la importancia que los genéricos han tenido y tienen. Lo más importante es poder responder a las necesidades de salud de los pacientes, y esto no sería posible sin los medicamentos genéricos.

¿Su introducción ha mejorado el acceso a la salud de las personas?

Los medicamentos genéricos han demostrado ser, en todo el mundo, una vía para que los ciudadanos dispongan de fármacos de máxima calidad, seguridad y eficacia para sus tratamientos. De hecho, en Estados Unidos, la penetración de estos fármacos es muy elevada: nueve de cada 10 prescripciones de medicamentos corresponden a fármacos genéricos, mientras que en Europa ronda el 70% y en España no supera el 40%. Esto se debe, fundamentalmente, a los numerosos cambios legislativos que se han producido en nuestro país, que han generado inestabilidad en el sector y que han propiciado que no haya una diferencia de precio entre el medicamento genérico y el original, aspecto clave para que este siga existiendo.

¿Está asentado el genérico en España tras estos 25 años?

El medicamento genérico ha tenido, tradicionalmente, una implantación muy lenta en nuestro país y aún, como comentaba, estamos lejos de las cuotas de mercado de los países europeos más avanzados o de Estados Unidos. Su aportación se tiene que consolidar a largo plazo, pero ello dependerá, en gran medida, de la existencia de un marco legislativo óptimo y estable que apueste por los fármacos genéricos de manera decidida, y en el que exista ese diferencial de precio, clave para que podamos seguir ofreciendo las soluciones que necesitan los pacientes.

¿Es cierto el mito de que se fabrican en China y luego se importan?

Cinfa cuenta con cinco plantas de producción en nuestro país y cuatro de ellas están dedicadas al desarrollo y fabricación de una amplia gama de medicamentos con todas las garantías de calidad, seguridad y eficacia, área en la que contamos con más de 50 años de experiencia. Lo que no fabricamos son los principios activos de es medicamentos. La mayor parte de los fabricantes de materias primas farmacéuticas están localizados fuera de Europa porque, en muchas ocasiones, no existen en Europa o Estados Unidos instalaciones de fabricación o proveedores para un determinado principio activo, y es necesario recurrir a empresas ubicadas en China, India u otras partes del mundo. No obstante, estos fabricantes cuentan con todos los certificados y garantías necesarios y están sometidos a controles de calidad y auditorías permanentes por parte de los laboratorios europeos que los utilizan y las autoridades sanitarias europeas y americana.

¿Cómo favorece el proceso de patentes liberadas a la investigación?

El valor del medicamento genérico reside en que, una vez que ha vencido la patente de los medicamentos innovadores, produce ahorros para que se vuelva a poder pagar la innovación, que el día de mañana volverá a ser genérica. Por tanto, ambos tipos de fármacos deben convivir para poder seguir innovando en nuestro país.