David Aguilar: "Es una pena que las prótesis de calidad se consideren un lujo"

David Aguilar, conocido comúnmente con el apodo de "Hand Solo" nació con una alteración congénita denominada Síndrome de Poland. Su entusiasmo por el Lego le ha llevado a construir prótesis con estas piezas. La primera la fabricó para el mismo a los nueve años. Desde entonces, ha usado su condición y su talento para ayudar a personas para que sean aceptadas socialmente con la discapacidad que les ha tocado vivir. El apoyo de su familia es su pilar fundamental para seguir adelante con sus proyectos. A día de hoy, está creando su propia marca.

¿De dónde viene el apodo 'Hand Solo'?

Cuando empecé a tener un poco más de visibilidad en redes, quería poner un nombre que fuese característico y reconocible. Por otro lado, Hand es mano y Solo, solo una mano. Entonces aproveché el momento, y cambié mi nombre en todas las plataformas para hacer referencia a mi carencia y hacer reír a la gente que supiera de mi nombre y condición. Lo que quería con el apodo era que fuera tan característico que con solo leerlo o decirlo se reconociera.

Con tan solo nueve años creó su primera prótesis, ¿cómo recuerda ese momento?

Cuando la diseñé yo no tenía en la cabeza hacer una prótesis. Quería hacer una especie de barco que es como una cazuela. Vi que encajaba en mi cuerpo, que podía construir por encima algo que fuese lo suficientemente resistente para encerrar lo que es el brazo. La sensación que tuve al terminarla fue increíble. La llevé a la escuela y vi que la gente de mi clase tenía una reacción de alucine y a mí me llenaba mucho porque siempre he sido el que se escondía y el que no decía nada. Este cambio tan radical hizo que tuviera una mentalidad más distinta y empecé a tener más amigos.

¿Cuántas prótesis ha confeccionado hasta el momento?

En total, he confeccionado unas 12 o 13 prótesis. Hice una para Beknur, un chico que necesitaba una prótesis porque los médicos le dijeron que no; seis para mí de las cuales cinco son funcionales, es decir, puedo coger objetos, y la última está dedicada a hacer flexiones. Además, estuve trabajando una semana en Dinamarca e hice en total unas cinco.

Aprovecho mi condición para diseñar nuevas prótesis

¿Puede describir la que lleva ahora mismo?

Es una prótesis sencilla. Tiene una programación que con un botón consigo mover la prótesis entera. Lo aprieto a la mitad con el muñón y la prótesis se levanta y si aprieto a tope baja, entonces hace el movimiento completo de la mano humana. La primera que hice con 17 años, la MK1, es totalmente mecánica, no tiene ningún motor. La uso con la fuerza que tengo en la mano derecha y curiosamente esta es la que me permite hacer flexiones.

¿Y son solo para brazos o también para otras partes del cuerpo?

De momento solo tengo para el brazo porque, bueno, aprovecho mi condición para diseñar nuevas prótesis, pero considero que para piernas sería un poco más complicado porque en el brazo tú no apoyas tu cuerpo y en la pierna sí. Lo que tengo es miedo de que la prótesis se desmonte y que cada vez que se dé un paso o se recorran 100 metros, tenga que cambiar piezas porque se han roto o se han caído.

¿Tienen la misma movilidad que las prótesis médicas?

Hay algunas que tienen el mismo rango de movilidad y funcionalidad. También estoy muy satisfecho de decir que de momento ninguna de las prótesis médicas que hay, a día de hoy, ha conseguido que la persona sea capaz de hacer flexiones con ellas como he logrado hacer yo a través de la que hice hace pocas semanas o incluso con la primera que diseñé a los 17 años con Lego Technic.

Hay prótesis médicas que pueden rondar entre los 100.000 y 500.000 euros

A nivel de fabricación, ¿es más barato hacer una prótesis de Lego que una médica?

Depende del tipo de prótesis que quieras porque hay algunas médicas que pueden rondar entre los 100.000 y 500.000 euros. Incluso a veces llegar al millón, pero esas ya son prótesis de alucine. Asimismo, es una pena que las prótesis se consideren un lujo porque creo que todo el mundo debería tener derecho a una prótesis de tanta calidad. De mis prótesis de Lego la que más dinero cuesta es la que llevo puesta ahora mismo. La he conseguido programar con el ordenador y tiene un valor de 400 euros en piezas. Las que están impresas en 3D suelen estar entre ese precio y más baratas, es decir, de cero a 400 euros. Y digo cero porque algunas empresas también te ofrecen gratis la prótesis impresa en 3D.

¿Ha fabricado prótesis para otras personas?

Sí, para Beknur. Su madre nos contactó el verano pasado pidiendo ayuda porque los médicos le negaron una prótesis porque su condición física es severa y es bastante complejo a nivel de esfuerzo para Beknur. Pensé en una prótesis en forma de tubo para que él pudiese poner su brazo derecho y con una pinza que actúa con su dedo pulgar del pie izquierdo pudiese usarla sin ningún tipo de problema.

¿Se podría decir que las prótesis que fabrica sirven para más tipos de amputaciones que las prótesis medicas?

Se podría decir que sí, pero tampoco hay que quitar mérito a los médicos y diseñadores que lo que hacen son obras de arte. Lo que quiero decir es que no piensan cuál es la causa y a veces tienen una mentalidad muy cerrada. Yo lo que hice, por ejemplo con Beknur, fue pensar en otro tipo de prótesis que pudiera ser totalmente funcional sin necesidad de tener todas las funciones de un brazo normal. Por ello, eliminé el codo y la muñeca. Solo tiene una pinza y un tubo y con eso puede jugar a la pelota.

¿Está en contacto con alguna compañía que vaya a aumentar su negocio a gran escala?

De momento no. Lo que quiero probar es intentar mezclar distintas tecnologías para ver qué se puede seguir haciendo con Lego y qué es lo que se tendría que pasar a otro material para hacer lo que a mí me gustaría, que es ayudar a los demás con prótesis.

Quiero mezclar diversas tecnologías para ver qué se puede seguir haciendo con piezas de Lego

¿Es embajador de la Fundación Adecco verdad?

Me propusieron hacer conferencias de manera que también ayudase a pagar mis gastos de universidad. Colaborando con ellos soy capaz de comprar mis propias piezas y hacer mis proyectos de prótesis. También, me ayudan mucho a compartir el mensaje con empresas como Airbus y escuelas que al final pues son las que mueven el mundo. Lo que pretendo es compartir mi historia para que la gente cambie un poco el chip.

¿Participa con alguna más?

De momento no. Pretendemos crear una fundación con mi marca, Hand Solo, de manera que se puedan proporcionar ayudas, ya sean económicas o con prótesis, a gente que realmente lo necesita. Todavía no tiene fecha porque nos faltan inversores para expandir la marca y como pretendemos que los beneficios de la firma ayuden a la fundación para hacer proyectos solidarios pues aún tenemos ese pequeño bache. Queremos ayudar, compartir el mensaje y evitar que alguien con una condición similar a la mía se sienta excluido por la sociedad.

¿Cuáles son sus proyectos de cara al futuro?

Mis proyectos futuros son la creación de mi marca e intentar hacer proyectos solidarios. El principal es crear prótesis con Lego para gente que lo necesite, y a la misma vez, intentar que socialmente la gente sea aceptada con la discapacidad que le ha tocado vivir. También estamos poniendo en marcha un cómic para llevarlo a los tebeos para concienciar a los pequeños del bullying de una manera divertida.