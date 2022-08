Por qué es perjudicial para la salud el mineral que ha llevado a J&J a retirar del mercado sus polvos de talco

Los famosos polvos de talco para bebés de la farmacéutica americana Johnson & Johnson (J&J) tienen los días contados. La compañía anunció este jueves que en 2023 suspenderá la venta de este producto en todo el mundo tras las 38.000 mil demandas de consumidores que acusaban a la empresa de ocultar y minimizar los riesgos del cáncer tras utilizar el producto durante periodos prolongados. A finales de 2018 aparecieron informaciones que apuntaban a que J&J era perfectamente conocedora de que sus polvos de talco contenían asbesto, un mineral con características similares a las del amianto y con efectos perjudiciales para la salud.

El asbesto es un mineral que se comenzó a usar comercialmente en América del Norte a finales del siglo XIX. La Segunda Guerra Mundial disparó su uso, y desde ese momento, la industria de la construcción lo hizo suyo para reforzar el cemento y los plásticos, así como aislante, en material para techos, material incombustible y para absorber el sonido. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos clasificó al mineral como un "cancerígeno humano reconocido" tras constatar que había suficientes evidencias de que causaba cáncer de pulmón, de laringe, de ovario y mesotelioma.

Las consecuencias del papel del talco sobre la salud humana llevan tiempo causando opiniones divididas entre los expertos. Mientras que algunos están convencidos de que el polvo está relacionado con un mayor riesgo de cáncer de ovario; otros afirman que no hay evidencias suficientes que lo constaten. La postura de la farmacéutica sigue sin cambiar, pese a las obviedades. "Nuestra posición sobre la seguridad de nuestro talco cosmético sigue sin cambiar. Defendemos firmemente las décadas de análisis científicos de expertos médicos de todo el mundo que confirman que el polvo de talco para bebé Johnson's es seguro, no contiene asbestos y no provoca cáncer", declara la firma.

Diversas organizaciones y activistas llevaban tiempo presionando a la compañía para que retirase el producto del mercado. A través de un comunicado, la empresa ha tomado la decisión comercial de sustituir el talco por almidón de maíz en este producto infantil. J&J ya está vendiendo talco para bebés con maicena en países de todo el mundo, tras constatar que "la decisión ayudaría a simplificar sus ofertas de productos y cumplir con las tendencias globales en evolución de mercado".

La empresa dejó de vender dichos productos en Estados Unidos y Canadá hace poco más de dos años, alegando una disminución en las ventas después de que miles de consumidores la acusaran de que sus polvos contenían sustancias cancerígenas. "La demanda de Johnson's Baby Powder a base de talco en América del Norte ha disminuido debido en gran parte a los cambios en los hábitos de los consumidores y a la desinformación sobre la seguridad del producto y al constante aluvión de publicidad de litigios", anunciaba la compañía en 2020.

La compañía ha gastado millones de dólares en litigios

Tal y como informaba el diario The Washington Post, en 2017 un jurado de Los Ángeles ordenó a Johnson & Johnson a pagar 417 millones de dólares a una paciente con cáncer de ovario terminal, tras asegurar que el origen de su enfermedad estaba relacionado con el uso del polvo para bebés.

Hace justamente dos años, el tribunal de Missouri dejó en pie una decisión de un tribunal de apelación que ordenaba a la empresa pagar 2.100 millones de dólares a las mujeres que afirmaban haber contraído cáncer de ovario tras utilizar sus productos de talco. Esa cantidad era una reducción de los 4.700 millones de dólares originales que un jurado había concedido, después de que algunas demandantes originales fueran desestimadas del caso. Ante esta postura, el Tribunal Supremo de EEUU se negó a revisar el recurso de la compañía y la condenó con la indemnización multimillonaria a 22 mujeres.

El problema con los polvos de talco no es el único quebradero de cabeza para la farmacéutica. J&J lleva tiempo afrontando problemas judiciales con las autoridades americanas con motivo de la "crisis de los opiáceos". La empresa aceptó a principios de año pagar millones de dólares a varios estados, junto a otras farmacéuticas, por su responsabilidad en el aumento de adicciones a los opiáceos en Estados Unidos. J&J, Teva Pharmaceutical y Allergan fueron acusada de engañar a la sociedad evitando incidir en los riesgos de los opioides, lo cual derivó en incrementos en el consumo de esas sustancias e incluso muertes por sobredosis.