El agua, tu gran aliado este verano

Agua y verano, son conceptos que van de la mano. El calor y las altas temperaturas hacen que necesitemos un extra de hidratación en esta época. Beber agua garantiza la hidratación fundamental para la salud y el bienestar y compensa la pérdida de líquidos. Su consumo es necesario para tener un normal funcionamiento cognitivo, mantener las funciones físicas y la termorregulación. Ayuda a cuidar nuestra piel (tan vulnerable por los efectos del sol) y ayuda a cuidar nuestro cuerpo y peso saludable, evitando la retención de líquidos.

El agua y su universo de posibilidades

Se recomienda un consumo de agua mínimo de 2 litros al día, incrementándose en función de la actividad física diaria y la subida de las temperaturas (como es el caso del verano), pero, a veces nos cuesta incluir en nuestra ingesta ese extra de hidratación: porque no nos apetece o porque nos aburre beber siempre lo mismo. Pero existe un mundo de posibilidades en torno a un elemento tan básico y clave para nosotros, como es el agua.

¿Sabías que existe el agua negra, el agua de sabor eso el agua procedente de lugares únicos de todo el mundo? ¿Por qué no aportar originalidad a un elemento tan básico como es el agua y hacerlo más atractivo y saludable? Lev your Nutrition Expert dispone de un bar sólo para disfrutar de únicas y diferentes variedades de este líquido vital. En el Bar de Aguas de sus centros se pueden adquirir más de 60 posibilidades: como el agua de glaciares, del fondo del océano y de muchos países alrededor del mundo. Como indican los expertos Lev "Nutrición no es solo comer, es también beber. Si cada día variamos la alimentación, ¿por qué bebemos siempre la misma agua?". "Aguas con sabores, terapéuticas, enriquecidas con oxigeno para la práctica deportiva. Todas son opciones saludables.". Estos son algunos ejemplos:

-Black Detox Water: Agua enriquecida con carbón activado. Purifica y desintoxica el cuerpo. Es, por tanto, muy buena para la digestión, la piel y el cabello, y también ayuda a eliminar toxinas y calmar el estómago.

-L'O Sabores: Este agua con gas aromatizada está hecha con sabores 100% naturales, sin azúcares, 0 calorías y sin edulcorantes. Deliciosa, fresca, espumosa y muy refrescante. ¡Perfecta para las calurosas tardes de verano!

Beber agua, esa es la clave. Por ello, los expertos de Lev, recuerdan estos 7 consejos básicos para no deshidratarnos y aportar ese extra de agua tan necesario en épocas de calor:

1) Bebe mínimo 8 vasos de al día, sobre todo si hace mucho calor.

2) No todas las bebidas hidratan: el alcohol o los refrescos no hidratan, más bien lo contrario, aportando calorías y azúcares extra a nuestro organismo.

3) Deporte y agua. Si practicas algún deporte, bebe agua antes, durante y después de la práctica.

4) Bebe no sólo con sed. Para beber no hay que esperar a tener sed, ya que esto puede ser un síntoma de deshidratación.

5) Para evitar la retención de líquidos beber agua es clave: Beber agua limpia el organismo y elimina toxinas, ayudando a reducir la retención de líquidos.

6) Calidad y cantidad. Factores básicos. Es muy importante la calidad del agua que ingerimos, no solo la cantidad.

7) Bar de Aguas. Descubre nuevas opciones de Agua, porque la originalidad mientras nos hidratamos de forma saludable consumiendo calidad, es la mejor opción.