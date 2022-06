Borja Álvarez: "Nos instalamos en un país con una incidencia muy alta de diabetes"

Dexcom aterriza en España y suma el país a su lista de territorios en los que actúa. Se trata de una empresa biotecnológica que produce y fabrica de sistemas de monitorización continua de glucosa en tiempo real. Su intención es mejorar la calidad de vida con las personas con diabetes. "La llegada de Dexcom a España supone la democratización de la innovación, es decir, se conseguirá acercar la tecnología de calidad y hacerla más accesible a las personas con esta enfermedad", afirma el director general de Dexcom España, Borja Álvarez-Frade, en la presentación de la entidad. ElEconomista.es ha tenido la oportunidad de entrevistarle.

Dexcom tiene presencia en 52 países y ahora suma a la lista a España ¿Por qué España? ¿Cuánto dinero se ha invertido en traer la empresa al país?

Fundamentalmente escoge España por dos motivos. El primero es que este país es uno de los que tienen una incidencia de diabetes más alta. No en vano, es el cuarto territorio con el mayor número de pacientes diabéticos tipo uno entre 20 y 79 años; y el quinto de Europa con mayor cantidad de pacientes diabéticos tipo dos. En segundo lugar, la nación está apostando por el abordaje innovador en la gestión de la enfermedad. De hecho, hace poco se incorporó en el catálogo de servicios del sistema nacional de salud la terapia de las terapias de los sensores en medición continua de glucosa en tiempo real. Esta es una tecnología que traemos al mercado. Es una revolución no solo en cuanto al volumen de personas que se van a poder a tratar sino también del propio sistema asistencial. Entonces, estos dos elementos es lo que lleva a Dexcom a decidirse por España. En cuanto a la cantidad monetaria ha sido la suficiente para poder tener una organización que pueda cumplir con los retos que presenta el sistema.

¿Cómo piensan hacer frente a los competidores que existen en el país como Eversense?

En primer lugar son tecnologías distintas Nuestro sistema no requiere de una intervención como otros sensores. Simplemente lo colocas en el brazo e inmediatamente empieza a transmitir. Cuando se acaba el periodo de duración, que en el caso del sensor son de diez días, te lo quitas y te pones otro. En cuanto a otros productos que puede tener la competencia, nuestra principal diferencia es que somos un detector en tiempo real. Su producto para para poder obtener los datos necesitan escanear el sensor con el móvil o el recibidor. ¿Qué ocurre ahora mismo? Hay tres tecnologías distintas: la medición de dulcenia con las tiras (el primer sistema que hubo), un sistema que es que ahora mismo trabaja la competencia que lo que permite es que sin tener que pincharte el dedo pueda conocer cuál es el estado de la glucemia, pero necesitas escanearte. En otras palabras, sustituyes el pinchazo por el escaneo; y la nuestra que no hace falta ninguna de las dos cosas porque el sensor transmite la información de manera automática de forma que tu puedes ver el estado en cualquier momento sin tener que hacer nada. Es un sistema proactivo frente a los otros sistemas que hay en el mercado que son reactivos. Competimos con una tecnología distinta a la que tiene la competencia en el segmento en el que vamos a jugar

Además de las oficinas convencionales, ¿Tienen pensado construir fábricas?

No contemplamos la inversión en fábricas en España ni a corto ni largo plazo. Tenemos fabricación propia en Estados Unidos. Dexcom es una compañía que lleva más de 20 años operando en el sector y con base en San Diego (EEUU) y con plantas productivas en el país. Ahora mismo están montando otra planta operativa en Asia que es el siguiente proyecto. Los productos se distribuirán del país estadounidense a España.

Echando un vistazo a la cotización de las acciones en los últimos seis meses en Nasdaq se ven caídas del 50%, ¿A qué se debe? ¿por qué el sector va así?

No puedo comentar sobre el tema de la acción, pero en general ha habido una caída generalizada de todo este tipo de acciones que cotizan en Nasdaq y en acciones tecnológicas fundamentalmente, sin embargo no puedo explicar datos en concreto. La situación de la bolsa ha fomentado la coyuntura que ha existido con los temas de la guerra y otras cosas que acontecen a nivel de economía mundial, pero no es porque esté en declive ni ya no tenga el potencial que tenía. Creo que es un sector donde todavía tiene que entregar mucha energía, innovación y dónde aún tiene que haber mucho crecimiento.

Su último producto de la cartera es el sistema G7, ¿En qué consiste? ¿Cuál es la diferencia con el G6?

Fundamentalmente nosotros vamos a tener tres productos en la cartera: el G6, Dexcom One y G7. El segundo es otro producto innovador que hemos lanzado en España convirtiéndose en uno de los primeros países en Europa en el que se comercializa. De alguna manera, es un G6 que permite llegar a un mayor volumen de pacientes. El G6 era una sistema muy bueno con un nivel de precio y gran complejidad que hacia que solo estuviese disponible para un número restringido de pacientes. Dexcom One viene a romper eso y a democratizar el uso de la terapia de sensores en tiempo real para llegar a un mayor número de personas y a un valor monetario que se ajuste al mercado. Además, lanzaremos al mercado G7 que lo que trae diferente respecto a su antecesor es el tamaño porque es más pequeño y, entre otras características, cuenta con dos piezas (un sensor y un transmisor) que el anterior tenía por partes y el nuevo producto las une en una. El G7 es una evolución del G6 y se lanzará a finales de año. Podrá ser noviembre o podrá ser diciembre.

¿Cuántos pacientes se van a beneficiar de estos productos?

No tengo el número exacto de pacientes, pero, por ejemplo, solamente en la Comunidad de Madrid pueden llegar a ser más de 20.000 mil personas tipo uno que se beneficien de esta tecnología

¿Se están viendo afectados sus productos por la crisis de suministros?

Nosotros la verdad es que nuestros productos no se están viendo afectados y tenemos plena capacidad productiva y estamos siendo capaces de servir todos los volúmenes que tenemos comprometidos sin problema.

¿Cuál es el siguiente paso de Dexcom en España?

El siguiente paso es seguir trabajando en el reembolso del producto, es decir, de Dexcom One para que esté disponible en el mayor número posible de comunidades autónomas para alcanzar la mayor cantidad de pacientes. Ese es el paso inmediato que de aquí a finales de año tenemos que seguir trabajando. Ahora mismo estamos en un número limitado de territorios y tenemos que seguir trabajando para ampliar ese reembolso y que cualquier paciente de todas las regiones pueda acceder al nuevo producto. Vamos a empezar a trabajar en Madrid y luego hay comunidades donde si el paciente lo necesita, puede solicitarlo, se estudia su caso y se le asignará. Lo que estamos evitando es que no sea caso a caso, sino que ya sea un reembolso mucho más ágil.

¿Tienen pensado adentrarse en otro campo distinto a la diabetes?

No, en principio nosotros somos una empresa que es experta en hacer sensores de medición continua de glucosa en tiempo real. Es nuestro foco y de momento no contemplamos salirnos de lo que es el campo de la diabetes.