Qué es el cólera: síntomas, cómo se contagia y cómo afecta al cuerpo humano

El Ministerio de Sanidad ha precisado esta tarde que no se considera un caso de cólera el de la menor atendida por un problema gastrointestinal en un centro sanitario de la Comunidad de Madrid que identificó la bacteria. El departamento de Carolina Darias precisa que el agente patógeno de este caso es 'Vibrio Cholerae' no toxigénico y, por tanto, no se considera un caso de cólera, sino de una gastroenteritis.

Entre las muchas enfermedades erradicadas en nuestro país, podemos encontrar el cólera, y es que desde antes de los 80, España no registra ningún caso. A pesar de ello, existen muchos países donde esta enfermedad sigue siendo un problema y aunque en muchos casos se puede pasar sin síntomas hay otros en los que puede ser más grave.

Qué es el cólera y sus síntomas

El cólera es una enfermedad diarreica provocada por la ingestión de agua o alimentos contaminados, en los casos más leves se trata de una simple diarrea mientras que los más graves pueden desencadenar una grave diarrea acuosa aguda acompañada por náuseas y vómitos. Aunque en la mayoría de los casos esta infección es asintomática.

En los peores casos, esta diarrea puede provocar deshidratación y si no se tratan los casos más extremos pueden acabar en muerte, aunque en un país desarrollado como España esto es casi imposible.

Cómo se contagia

Su transmisión es principalmente a través de agua y alimentos contaminados directa o indirectamente por las heces o vómitos de las personas infectadas. De media, el periodo de incubación del cólera va desde unas horas hasta 5 días mientras que una persona puede estar infectada hasta 10 días, haciendo que sus heces contengan la bacteria durante todo ese tiempo.

Cómo evitar caer contagiado

Al ser una enfermedad que se contagia a través de los alimentos y la bebida, evitar caer contagiado en un país como España es bastante simple.

Como es lógico, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son evitar tomar comida o bebida que haya sido potencialmente contaminada, por el resto no te tienes porqué preocupar porque es una enfermedad que se transmite por la ingestión de alimentos y líquidos, y no por el contacto o por el aire como otras.

Además, su tratamiento es bastante sencillo, ya que en la mayoría de casos se puede curar con la pronta administración de sales de rehidratación oral.

Es importante mantener la calma, ya que es cierto que en países subdesarrollados una infección de cólera puede suponer incluso la muerte. A todo esto, se le suma la falta de infraestructuras y servicios de higiene en el agua y comida de estos países hacen que sea mucho más fácil que se propague.

En el caso de España esto es muy poco viable que ocurra ya que los niveles de seguridad alimentaria son mucho mayores.