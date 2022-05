Nuno Bras (Leo Pharma): "España es de los países de la Unión Europea donde más invertimos"

Leo Pharma presenta resultados en España con ventas de 78 millones de euros, un 13% más. El mercado ibérico representa para la compañía el 7,5% de su mercado.

Han presentado resultados con ventas positivas. ¿Y el beneficio?

El beneficio a nivel de grupo es negativo, pero consciente por el grado de inversión. Lo que hemos hecho en los últimos años son inversiones en nuevos ensayos clínicos y en nuevos productos para tener una cartera que nos permita, de cara a 2030, consolidar nuestra estrategia. También hemos cambiado la estructura de Leo Pharma, con la entrada de un nuevo inversor.

¿Cuál es ese nuevo inversor que ha entrado en la compañía?

El fondo Nordic Capital es el que ha entrado. Tiene experiencia en el mercado de sanidad y en productos innovadores. Ha entrado con un 20% del capital de la compañía.

Habla de una estrategia basada en inversiones. ¿Cuánto llegará a España?

Hemos hecho inversiones importantes en los últimos años en España, con una cifra de 2 millones en 2021 y para 2022 estaremos por las mismas cifras. Somos uno de los países donde Leo Pharma invierte más en investigación y desarrollo de toda Europa, con el mismo grado que Alemania o EEUU. Esta tendencia va a continuar. Habrá variación en términos de proyectos y de productos, pero el grado de inversión se mantendrá o incluso crecerá a lo largo de los próximos años.

"Queremos llegar a 2030 con una facturación que multiplique por cuatro la que tenemos a día de hoy"

Leo Pharma se enfoca en dermatología médica, donde hay rivales fuertes. ¿Cuál es su estrategia de diferenciación?

A día de hoy, diría que Leo Pharma es el único laboratorio que se dedica exclusivamente a dermatología como investigación y desarrollo y que es capaz de dar soluciones a todos los espectros de gravedad de enfermedades como psoriasis, dermatitis atópica e infecciones cutáneas. En 2022 hemos lanzado un producto biológico para dermatitis atópica para una forma de la enfermedad grave. Por tanto, Leo Pharma en comparación con cualquier otra compañía es la farmacéutica referente por tener un grupo de enfermedades dermatológicas más amplio y un espectro total según la gravedad.

¿Se plantea salir de compras al mercado?

El plan de desarrollo sigue una hoja de ruta muy clara. Queremos llegar a 2030 con una facturación que multiplique por cuatro la que tenemos a día de hoy. Esto lo conseguiremos con el lanzamiento de un nuevo producto o indicación cada dos años en áreas donde no hay respuestas adecuadas en el mercado, no buscamos el me too. Contamos con dos fuentes. Una es el pipeline directo de la compañía, pero también miramos hacia fuera para buscar oportunidades.

"En España tenemos estudios en fase 3, con siete centros implicados, para un producto para eccemas de manos"

Hace dos años integraron productos de Bayer.

Fue un paso importante en nuestra estrategia. La cartera de productos dermatológicos de Bayer que adquirimos ha potenciado nuestra imagen en esta área terapéutica. Nos ha brindado ventas importantes que nos han dado libertad para las inversiones que pretendíamos.

¿Este tipo de operaciones serán las que veremos en los próximos años?

Miramos todas las oportunidades. Si me preguntas si es el tipo de producto que estamos buscando hoy, no te lo puedo confirmar. Te diría que los productos que busca Leo Pharma hoy están orientados más a productos innovadores para áreas médicas no cubiertas.

¿Cuál será el siguiente producto que veremos en España?

Estamos enfocados en el último producto que hemos lanzado, hace un mes, y que comentaba antes para la dermatitis atópica. En España tenemos estudios en fase 3, con siete centros implicados, para un producto para eccemas de manos, que es una enfermedad para la que no existe prácticamente nada.