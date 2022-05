Italfarmaco compra activos de Laboratorios Inibsa

Nueva operación en el sector farmacéutico, en esta ocasión entre Italia y España. La empresa Italfarmaco ha adquirido varios activos de Laboratorios Inibsa, entidad con sede en Barcelona, tal y como ha podido saber elEconomista. La operación fue aceptada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en su primera fase de instrucción tras doce días en estudio desde que se inició el procedimiento.

Este periódico se ha puesto en contacto con Inibsa. La compañía ha confirmado la operación pero ha advertido que los activos de los que se desprende no tienen que ver con su negocio principal. La compañía argumenta que la operación responde a la focalización en su negocio actual, que se centra en el mercado dental. Por tanto, la operación con Italfarmaco no afecta a su desarrollo de negocio. Los términos económicos de la operación no han sido desvelados por las compañías.

Italfarmaco, con más de 74 años de antigüedad, es una entidad farmacéutica cuya principal actividad es la comercialización de especialidades de prescripción y la investigación, desarrollo y fabricación de medicamentos. Tiene una sólida posición en las áreas de ginecología, respiratorio, reumatología, traumatología, y Neurología, entre otras. Antes de esta operación, la última actividad de negocio en España fue el lanzamiento de una novedad terapéutica para el tratamiento de los síntomas del vértigo. Se trataba de un mecanismo de doble acción central y periférico.

Inibsa no es la primera acción que lleva a cabo para centrarse en el mercado odontológico. Hace siete años invirtió diez millones de euros para ampliar la capacidad de producción de anestesia dental (amplió la fábrica e instaló nueva maquinaria). Con esta iniciativa incrementó en un 60% su capacidad de producción anual.