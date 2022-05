Sérgio Teixeira (Biogen): "La conciliación es básica para la salud y bienestar del equipo"

elEconomista Madrid

El poner a los trabajadores en el centro es la clave a día de hoy. Escucharles y atender sus necesidades y demandas es algo fundamental para una buena gestión de los Recursos Humanos en una compañía, y así retener el talento y atraer a nuevos perfiles que quieran trabajar en la empresa. Sérgio Teixeira, Director General de Biogen España, cuenta cómo trabajan estos aspectos.

Hoy en día, el bienestar de las personas trabajadoras es muy importante. Cuestiones como el salario emocional, entre otras, se tienen cada vez más en cuenta ¿Qué herramientas emplean desde la gestión de recursos humanos para conseguir ese bienestar?

Encontrar nuevos tratamientos que salvan vidas en enfermedades complejas como las del área de Neurociencias donde innovamos desde hace más de 40 años, con altas necesidades no cubiertas o sin alternativas terapéuticas, requiere de un perfil de empleado empoderado y que disfrute haciendo lo que hace. Para ello, es fundamental cuidar de su bienestar. En Biogen lo hacemos a través de un amplio abanico de beneficios sociales como un excelente seguro de salud, plan de pensiones, retribución flexible, cheque guardería, etc. Y nuestra escucha permanente nos ayuda a impulsar medidas innovadoras, capaces de adaptarse a las necesidades puntuales del momento y acordes a la preocupación de la compañía por velar por ese bienestar del equipo, como es el caso de la Wellness Week, una semana de descanso remunerada que disfrutarán todos los empleados de Biogen este mes de agosto a nivel mundial; formaciones sobre eficiencia organizativa, para la mejor gestión del tiempo y el estrés; un incentivo para el desarrollo de actividad física en gimnasios y centros de entrenamiento, etc. Somos conscientes de que la propuesta de valor que hacemos a cada empleado es distinta según sus necesidades, ambiciones, situación personal, etc., por lo que planteamos un abanico muy amplio de opciones para que todas las personas trabajadoras sientan que se les está teniendo en cuenta.

Ese bienestar pasa, precisamente, por elementos de conciliación de la vida personal del empleado ¿Cuál es su modelo de acompañamiento en este aspecto?

En Biogen somos conscientes de que la conciliación es básica para la salud y bienestar del equipo, ya que permite conciliar su vida personal, familiar y profesional, compatibilizándolo con su desarrollo profesional y el alcance de los objetivos. Incluso antes de la pandemia, ya contábamos con un modelo de trabajo híbrido, con teletrabajo y horarios flexibles que nos han permitido adaptarnos a las nuevas necesidades del contexto y también definir una estrategia donde los profesionales de Biogen están en el centro. En este momento, nuestra política combina desde el trabajo en remoto como el teletrabajo combinado con la presencia en la oficina. En función del perfil, a través de un modelo de dedicación flexible, el empleado puede elegir la forma en la que desempeña su cometido, acorde con sus necesidades y las del proyecto.

Asimismo, la flexibilidad, la igualdad y la diversidad e inclusión son pilares críticos de la compañía. Para nosotros es importante realizar un acompañamiento del empleado, especialmente ante periodos significativos de ausencia por motivos personales o de salud y que pudiera dificultar o ralentizar su aterrizaje o adaptación en la reincorporación. Por ello, contamos con iniciativas como nuestro Programa de Reonboarding, que busca reducir el impacto del retorno al trabajo efectivo de aquellos trabajadores que retornan tras un periodo de ausencia superior a cuatro meses. El programa aborda varios factores que pueden condicionar esa vuelta y, para facilitarla, contempla la figura del 'reconector', el encargado de ofrecer apo­yo y facilitar la reincorporación de la persona trabajadora.

¿Qué resultados y repercusión ha obtenido hasta el momento vuestras políticas de RR.HH.?

En Biogen, nuestra prioridad son las personas. Y cumplimos con ello ofreciendo un entorno de trabajo que facilita la diversidad, el intercambio de información y el desarrollo de cada individuo; donde se cuida de cada persona trabajadora, en un entorno flexible, en el que se ponen a su disposición todas las herramientas necesarias para alcanzar el equilibrio entre la vida profesional y la personal. Esta vocación constante por alcanzar la mejor experiencia del empleado nos ha situado como una de las 100 Mejores Empresas para trabajar en España según la revista Actualidad Económica y también ha sido reconocida por el programa de Certificación de Top Employers Institute, durante dos años consecutivos. Y si hablamos del impacto en el seno del universo de la compañía, la exportación de profesionales directivos y otras posiciones desde España a otras sedes y filiales de Biogen alrededor del mundo, nos afianza como un auténtico hub de talento a nivel global.

¿Cuáles han sido los principales motivos por los que Top Employer Institute ha reconocido a Biogen como una de las mejores empresas para trabajar?

Biogen ha sido reconocida por segundo año consecutivo como una de las empresas Top Employer en España por el Programa de Certificación de Top Employers Institute. Este certificado avala a Biogen como una compañía comprometida con sus empleados y con una apuesta constante por alcanzar la mejor experiencia del empleado a través de la excelencia en sus políticas de Recursos Humanos y en gestión de personas. En el caso de Biogen España, la conexión entre un propósito de compañía apasionante, como es Cambiar Vidas, con una cultura que viven todos y cada uno de los empleados desde su incorporación hasta un posible crecimiento y salto a otras plataformas internacionales de la compañía, nos convierte en un lugar excelente para aquellos profesionales que disfrutan de su trabajo y buscan proyección. Nuestra ambición es que todos y cada una de nuestras personas trabajadoras sientan que están trabajando en el mejor lugar, lo cual intentamos reforzar con nuestro plan de engagement anual.

"Apostamos de una forma clara por la Diversidad, Equidad e Inclusión"

El 61% de su plantilla son mujeres y el 60% de ellas ocupa algún puesto de responsabilidad. El talento femenino está muy presente en Biogen ¿Cuál es su compromiso al respecto?

Estamos muy orgullosos de que así sea, ya que Biogen apuesta de una forma clara por la Diversidad, Equidad e Inclusión (DE&I) como pilares fundamentales de su estrategia, de forma que todos sus empleados la experimenten de forma real en su día a día y sirva de plataforma para su crecimiento en la organización. Y porque todos sus empleados se sientan incluidos en la misma. Así, disponemos de un plan de igualdad que garantiza la equidad de trato y de oportunidades, así como la eliminación de la discriminación por razón de sexo. Disponemos de una guía de lenguaje inclusivo que pretende eliminar sesgos inconscientes de género y ayudar a nuestro equipo a comunicarse de una forma más inclusiva; y también hemos elaborado un plan de sensibilización y una guía sobre violencia de género. Además, contamos con el Women's Leadership Program, que impulsa la carrera profesional de directivas con proyección internacional. Además, formamos parte de La Red de Innovación de Mujeres (WIN), cuya misión es fortalecer la inteligencia de género y acompañamos con el impulso hacia una mayor representación de mujeres en puestos de liderazgo sénior, destacando particularmente el rol de los hombres como aliados.

Actualmente, en España, la tasa de paro juvenil roza el 44%. Una cifra que muchos expertos califican de catastrófica, a pesar de que el talento joven es de muy alto nivel. Desde Biogen apuestan por el talento joven hasta el punto de generar un sentido de pertenencia, entre otras cosas, a través de un programa que se llama BioRace. ¿Podría desarrollar las claves del mismo?

Desde la compañía nos preocupamos profundamente por marcar la diferencia y fomentar una cultura en la diversidad. Una diversidad que también queremos que se manifieste desde el punto de vista generacional, donde los jóvenes que se incorporan al mercado laboral puedan aprender de un equipo de altísimo nivel como el nuestro y viceversa. El talento joven también tiene mucho que aportar y contamos con numerosas experiencias de éxito en el crecimiento de este tipo de perfiles en nuestra afiliada. Este convencimiento nos ha llevado a poner en marcha BioRace, un programa que ofrece a los jóvenes a través de una beca la oportunidad de unirse a la organización y experimentar, codo con codo, el trabajo real que realizan los profesionales de Biogen. Este programa se basa en 4 pilares para el desarrollo profesional y personal de sus participantes: formaciones científicas, técnicas y en soft skills; acompañamiento y aprendizaje con nuestros perfiles de campo; seguimiento con Recursos Humanos y tutores; dos proyectos que pondrán a prueba todas las habilidades y conocimientos adquiridos durante su formación en Biogen.