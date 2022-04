Pfizer y Moderna buscan otra dosis antes de la llegada de la competencia

A punto de concluir la campaña de la dosis de refuerzo en gran parte de Europa, ha regresado el debate sobre cuándo llegará la siguiente, una vez asegurado clínicamente que la protección es temporal. La principal variable que señalan los expertos es el propio coronavirus y sus posibles mutaciones, algo que hace imprevisible cuándo será el momento idóneo para repetir la campaña de vacunación. La Agencia Europea del Medicamento señala al otoño como escenario ideal para una inmunización en masa, pero no cierra la puerta a otros escenarios. Para los mayores de 80 años, ya se puede inocular una nueva dosis.

En esta ocasión habrá diferentes actores en el mercado si no hay sobresaltos regulatorios de última hora. A las ya 'históricas' Pfizer y Moderna se le sumarán en breve Sanofi, Valvena e Hipra. Los dos sueros basados en ARN mensajero ya podrían suministrar la cuarta dosis a tenor de resultados ya vistos en otros países, pero la Agencia Europea del Medicamento ha pedido calma. Este impás permite soñar al resto de la competencia, sobre todo cuando desde distintos países, como España, siempre se ha señalado a las que usan tecnología de proteínas (Hipra, Sanofi y Novavax) como preferibles para aumentar la inmunidad.

Este panorama dibuja una nueva carrera científica en busca de una solución global. De las candidatas que aún no han llegado al mercado se encuentra en primer lugar Sanofi. El problema que tiene el suero francés es que la primera autorización que recibirá se basa en una estratetegia de prmiovacunación, es decir, para aquellos que aún no tengan una dosis puesta, según las fuentes consultadas. Sin embargo, los estudios que ya tiene en su mano la multinacional gala muestran que una dosis de su vacuna produce un aumento de anticuerpos mayor a la repetición con ARN (Pfizer y Moderna).

Por otro lado, se encuentra Hipra. La vacuna española va por detrás de la de Sanofi en términos regulatorios puros, pero también es cierto que la aprobación que reciba será unicamente para dosis de refuerzo. El suero, según las estimaciones, podrá llegar entre mayo (según el Gobierno de España) y junio (según la empresa). El punto negativo de esta vacuna es que aún no hay un acuerdo de compra centralizada en la Comisión Europea, si bien es posible cerrar contratos país a país. La empresa aseguró a este medio que está tratando de llevar a buen puerto las negociaciones con Ursula Von der Leyen.

La otra vacuna basada en proteínas es la de Novavax. El suero norteamericano lleva aprobado en europa desde el mes de diciembre, pero prácticamente no se ha puesto ni una sola dosis en los principales países europeos. Este es el caso también de España, donde Sanidad refleja en sus informes que no se ha puesto ni un solo suero. Además, tal y como adelantó este medio, una de las principales fábricas del producto, la de Zendal en Galicia, aún no ha sido registrada por Novavax ante la Agencia Europea del Medicamento.

El último suero que también puede entrar en juego es el de Valvena. Poco se ha hablado de esta vacuna basada en virus inactivado pero tiene un acuerdo de compra con la Unión Europea de hasta 27 millones de dosis y ya ha entrado en el mercado británico.

Además, Pfizer y Moderna no se quedarán de brazos cruzados por si la vacunación se retrasa. Ambas compañías llevan meses trabajando en una variante que responda mejor ante la cepa de Ómicron. Pfizer está a punto de concluir el ultimo ensayo clínico y espera disponer de los datos en el mes de mayo. A partir de ahí se dirigirá a la Agencia Europea del Medicamento para pedir una autorización de emergencia. La propia empresa explica que el tiempo medio que suele tardar la autoridad regulatoria en estos casos ronda los dos meses, por lo que esperan que "entre julio o agosto" puedan recibir el sí para empezar a comercializarla.

Moderna trabaja en la misma dirección. Ambas empresas, además, tienen firmados los acuerdos con la Unión Europea donde las mejoras de las vacunas se incluirán en los paquetes de dosis ya comprados (900 millones más otros tantos sueros en el caso de Pfizer y hasta 450 en el caso de Moderna).

Estas son las cartas de cada una de las seis compañías que compiten por la dosis refuerzo contra el coronavirus, toda vez que AstraZeneca y Janssen ya han quedado relegadas en Europa. Pfizer y Moderna serían las beneficiadas de una nueva campaña de vacunación antes de verano. Pero si no hay sobresaltos, la competencia será amplia porque nunca antes han llegado a jugar seis farmacéuticas al unísono frente a una campaña de vacunación masiva. Será el coronavirus y sus mutaciones las que decidan si se podrá esperar a otoño o habrá que acelerar el proceso.