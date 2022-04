La contaminación acústica provoca más de 1.000 muertes prematuras en España

A día de hoy, España sufre las consecuencias de la contaminación acústica. Esta provoca cada año más de 1000 fallecimientos prematuros y 4000 hospitalizaciones derivadas, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, AEMA. La polución es un problema a nivel mundial ya que la OMS alarma de que, actualmente, más de un billón de jóvenes están en riego de padecer pérdida auditiva.

Los expertos advierten de que la pérdida auditiva afectará cada vez más a los jóvenes españoles. El documento World Report on Hearing de la Organización Mundial de la Salud informa de que la mitad de las personas de entre 12 y 35 años tiene el riesgo de ver deteriorada su capacidad auditiva con el paso del tiempo como consecuencia a la exposición a ruidos elevados durante un tiempo prolongado.

Por otro lado, en este país más de dos millones de personas sufren problemas relacionados con el descanso nocturno debido al ruido. Entre la población más afectada se encuentran los ancianos, embarazadas, jóvenes, personas de bajos recursos y aquellas con enfermedades previas.

Las causas de la dificultad auditiva es el ruido que existe en el tiempo de ocio y el uso prolongado de dispositivos musicales con un volumen excesivo, según el estudio realizado por GAES. Este hecho se debe a que cada vez mas personas incorporan el sonido a sus actividades diarias, en especial los adolescentes. La mitad de las personas entre 25 y 35 años prefiere trabajar con música, el 62% se relaja con sonido en lugar de con silencio, y un 93% realiza deporte escuchando música.

El problema está en que este daño se produce poco a poco. "El hecho de no ser conscientes hace que no se le dé importancia hasta que ya es demasiado tarde", afirma el mánager de GAES, Francesc Carreño. La solución que dan a esta cuestión es la prevención. "Lo que es realmente necesario es incidir en la importancia de controlar el volumen de los dispositivos electrónicos para no superar el umbral de decibelios recomendados", dice Carreño.