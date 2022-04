Jorge Ángel Heras, 'tiktoker' sanitario: "Si hay alguna red social para aprender sobre enfermería esa es TikTok"

Jorge Ángel Heras Huelamo es un conquense de 29 años que ha llenado las redes sociales de videos didácticos sobre enfermería y primeros auxilios. A las ocho de la mañana se pone su pijama azul para trabajar como enfermero en el Hospital Rey Ortega de Valladolid y por las tardes saca su lado más tiktoker y graba videos cortos para subirlos a TikTok, la red social que triunfa. A día de hoy, cuenta con 2,7 millones de seguidores. Él define este proyecto como "seguir reinventándose cada día".

Es creador de contenido en TikTok, ¿Cómo fue el momento en el que decidió crearse una cuenta en esta red social y subir videos sobre enfermería?

Nunca me han gustado las redes sociales. Yo antes de empezar en TikTok apenas utilizaba mi Instagram, solo lo usaba de vez en cuando para hacer el tonto. A mediados o finales de la cuarentena (por la pandemia) mi amigo Manu me dijo que me hiciese una cuenta.

Empecé subiendo un video bailando. Obviamente, pronto me di cuenta de que a mi eso no me gustaba y un día decidí subir un clip de cómo hacer un vendaje. De repente, tenía 14.000 visitas, luego 40.000 y era en plan "¡Madre mía cuánta gente lo ha visto!". Ahora mismo el video que menos visualizaciones tiene puede que sea ese. Comencé a subir contenido de enfermería y después a hablar de sexualidad porque yo daba charlas en los institutos. Esto pegó fuerte también.

¿Qué le llevó a querer dedicarse al área de sanidad, y más concretamente a la enfermería?

Yo soy de Cuenca, es una ciudad pequeña, pero tiene facultad de enfermería. No era una persona que tuviese vocación desde pequeño, es decir, ser enfermero no era la ilusión de mi vida. También me gustaba magisterio y la cocina. Quería dedicarme a algo que tuviese trabajo y cuánto antes acabase los estudios mejor porque no es que me agradase mucho estudiar. Pero sí tenía claro que me gustaba una profesión relacionada con las personas. Por eso elegí enfermería. Si volviese al pasado lo volvería a estudiar.

¿Cuál es el mejor y peor recuerdo que tiene de su trabajo?

Para mí, el trabajo es totalmente independiente. Nunca me ha afectado lo que he visto en él en mi vida personal porque sino estaría todo el día dándole vueltas.

El mejor recuerdo que tengo fue curarle una herida de más de tres años a una señora mayor. Me lo agradeció con un regalo y una carta. Por otro lado, he tenido días malos, por ejemplo, cuando sale mal una prueba o muere algún paciente con el que me sentía cómodo. Una vez le diagnosticaron cáncer terminal a un señor con el que tenía buena relación y de un día para otro pasé de verle en las visitas rutinarias a ponerle en cuidados paliativos.

Si tuviese que explicar a una persona el tipo de contenido que realiza, ¿Cómo lo definiría?

Lo describiría como educación para la salud, pero un poco de todo, es decir, creo que es importante esta parte sanitaria, pero hay muchos perfiles como el mío. Mi cuenta ha llegado a personas de todas las edades porque lo hago un poco ameno. Mi contenido no es para sanitarios. Mi público son adolescentes, personas que no se dedican a la sanidad o que están estudiando la carrera. Los videos que realizo están dirigidos a un público general porque para los profesionales que ya trabajan en esto son bastante sencillos y, obviamente, son cosas que saben o deberían conocer.

¿Cómo compagina su proyecto en TikTok con su profesión como enfermero?

Me afectó un poco a la hora de sacarme la plaza. Yo vivía en Madrid y aunque es una ciudad grande pasaba más desapercibido. Al venirme a Valladolid subí un video que se hizo muy viral. La primera semana es cierto que me hicieron entrevistas en varios periódicos por lo que la gente en el hospital se preguntaban quién era. En ese momento sí que noté un poco más de presión, pero el resto nada.

Tengo menos tiempo que, entrecomillas, menos influencers para crear contenido, pero yo lo compagino de la manera que puedo. Si un día puedo grabar más perfecto, sino no pasa nada.

Por la mañana solo me dedico a la enfermería. Es verdad que antes estaba en primaria que es una zona más tranquila y si venía un paciente con una medicación, le decía si podía grabarla para explicarla mientras la cargarla. No tardaba más de un minuto. Sin embargo, ahora estoy en la zona de quirófanos y no suelo hacer videos en el hospital, aunque sean con fines educativos.

En su perfil hay un apartado de primeros auxilios y otro de enfermería. Además, tiene casi tres millones de seguidores y casi 100 millones de "Me gusta", ¿Cree que esta plataforma es un gran escaparate para que la gente joven aprenda sobre esta área de la sanidad?

Sí. Si a día de hoy hay alguna red social con este poder es TikTok, es la que tiene mayor capacidad para llegar al público. La gente joven ya no utiliza Instagram y es complicado cuajar en ésta por la saturación. Por otro lado, YouTube se sigue utilizando muchísimo, tengo bastantes suscriptores gracias a los shorts, videos cortos. Creo que la gente no ve más de 30 segundos.

Si hay alguna red social para aprender sobre enfermería esa es TikTok. Mucha gente se ha metido en la carrera universitaria gracias a mis videos. Me escribieron muchos agradeciéndomelo.

Es verdad que ahora mismo en ésta cuesta más porque antes había menos creación de contenido, pero sí es verdad que enseña más los videos. El algoritmo de esta red social es totalmente aleatorio. Significa que un día puedo subir un video que llegue a las diez millones de visualizaciones, y al día siguiente no alcanzar las 100.000 visitas debido a que depende del tiempo que la gente esté viendo tu video. Si haces un clip que a los usuarios les guste, este se ve entero.

¿Cuál es el video más visto de su perfil? ¿Y el que más comentarios ha recibido?

El más visto es uno que tiene entre 16 y 17 millones de visitas y tuvo muchos comentarios también, entre 10.000 y 20.000. Sin embargo, tengo videos que tienen entre ocho y diez millones de visualizaciones. El clip de los 17 millones era un corta pega. Salía una chica diciendo que era importante orinar después de tener relaciones sexuales para evitar infecciones y yo lo corroboré afirmando que, efectivamente, tanto mujeres como hombres, tenían que hacerlo. Simplemente era dar el consejo.

En TikTok varía mucho. En cuanto a mis seguidores sí hay una media asegurada, entrecomillas, pero hay videos que tiran mucho y otros que no.

Para terminar, ¿Qué balance hace de su proyecto? ¿Se puede decir que sus videos ayudan a las personas?

Evidentemente, si no la gente no los vería. Hay tres tipos de perfiles: el perfil de alguien muy famoso y gracioso; el perfil de humor y el perfil educativo y didáctico, es decir del que la gente aprende algo. Yo me sitúo en el último.

Puedo seguir creciendo. Se que voy a crecer más lentamente porque cada vez hay menos público al que llegar. Hace poco hice muchos videos de salud mental que gustaron a la gente, pero tengo que inventar nuevas cosas.