El eye tracking, una innovación para la detección temprana del TEA

La compañía española Irisbond ha desarrollado una nueva técnica para la detección temprana del autismo en niños, el eye tracking. "Mejora la recuperación y desarrollo del paciente, así como un cambio en la calidad de vida de estos y sus familias", explica la compañía. El Trastorno de Espectro Autista, también conocido como TEA, afecta a uno de cada 160 niños en España y a 470.000 personas, es decir, al 1% de la población a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud.

El número de personas con esta enfermedad ha experimentado un gran crecimiento debido a la actualización de los criterios de diagnóstico, a una mayor precisión de los procedimientos e instrumentos de diagnóstico utilizados, y a una mejora en el conocimiento y formación de los profesionales. En cada niño se desarrolla y aparece de forma distinta, aunque destaca cierta discapacidad del comportamiento social o cognitivo.

La compañía que ha descubierto esta técnica tiene un gran papel en esta película. Sus algoritmos de software basados en inteligencia artificial captan el movimiento de los ojos y lo traducen en acciones precisas dentro de una pantalla para proporcionar información de los movimientos oculares de los niños cuando son expuestos a un estímulo. "El desarrollar una herramienta para detectar de forma temprana el autismo es una ambición que nos motiva a seguir empujando todos los días", afirma el CEO y fundador de la entidad, Eduardo Jáuregui.

Esta tecnología se puede utilizar para buscar la conexión entre la mirada y los deficits asociados a la afección y, de igual importancia, para la evaluación del reconocimiento emocional y del grado de desarrollo comunicativo de un paciente con autismo.

Por otro lado, se desconoce el por qué de esta patología, pero se sabe que los signos originarios empiezan en los primeros años de vida y no es reversible. No hay una cura definitiva para el TEA, no obstante sí existen tratamientos efectivos, y una detección temprana puede hacer que la vida de un niño sea de una manera u otra.

Durante los últimos dos años, se están llevando a cabo distintas y numerosas investigaciones donde la tecnología para la salud tiene una labor fundamental. Esto ha hecho posible que sea más eficaz el diagnóstico de enfermedades neurológicas, degenerativas o de la visión, así como el tratamiento de muchas afecciones en personas adultas como en niños.

Actualmente, el TEA comienza a "tomar la importancia que tiene en la sociedad" debido, principalmente, al aumento de casos que están apareciendo. Es importante un diagnóstico precoz. "Las herramientas de detección del autismo en los controles periódicos de salud infantil sería un gran avance para la mejora de la calidad de vida de estos pacientes y su círculo más cercano", cuenta la entidad.