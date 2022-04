La sanidad privada se ofrece a contratar a los médicos expulsados de la pública tras el Covid

Las Comunidades Autónomas han decidido no renovar los contratos Covid a los profesionales sanitarios, una noticia que el presidente de la Organización Médica ha calificado como muy mala. No obstante, no todo es negativo ya que la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) afirma que su sector tiene la capacidad para asumir los puestos de trabajo de las personas despedidas. Incluso, han comentado que no les alegra el suceso, pero que les hacen falta estos profesionales.

Las Comunidades Autónomas han decidido no renovar los contratos Covid a los profesionales sanitarios, una noticia que el presidente de la Organización Médica ha calificado como muy mala. No obstante, no todo es negativo ya que la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) afirma que su sector tiene la capacidad para asumir los puestos de trabajo de las personas despedidas. Incluso, han comentado que no les alegra el suceso, pero que les hacen falta estos profesionales.

Madrid no ha renovado a 6.000 profesionales por lo que terminarán sus contratos el próximo jueves, según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF. Esto ha supuesto una subida de número de personas en las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas, un retraso en las consultas de seguimiento de otras patologías graves o de tratamientos de intervenciones rehabilitadoras.

En la otra cara de la moneda, Castilla La Mancha sí mantendrá los contratos Covid al menos hasta el 31 de agosto ya que hay posibilidad de prorroga hasta finales del siguiente mes. Sin embargo, el sindicato UGT ha denunciado que el Servicio de Salud de esta comunidad ha decidido prescindir de los profesionales que realizaban el seguimiento de los contagios por Covid.

Las entidades privadas contratarán a estos sanitarios para hacer frente a la situación sanitaria que se lleva acarreando desde hace tiempo. No obstante, el número de trabajadores ha aumentado un 6,6%, aunque se sigue precisando de más personal ya que, según una encuesta que ha realizado la Alianza de la Sanidad Privada Española, el 95% de los hospitales privados establecen que tienen una necesidad alta de personal de enfermería, mientras que el 58% fija que necesitan médicos.

Por otro lado, ASPE, ante las carencias de profesionales, ha solicitado al Ministerio de Universidades la homologación rápida de los sanitarios refugiados ucranianos y apela al Convenio de Reconocimiento en Lisboa, en vigor desde 2009, que establece una evaluación equitativa y con prontitud de los méritos de desplazados.

Este hecho, más la nueva vigilancia de la pandemia, supone un cambio radical en la forma de afrontar esta situación sanitaria. Además, esta decisión se ha comunicado de manera inadecuada, según Tomás Cobo, y pide a la población que siga manteniendo las medidas claves contra el coronavirus como el llevar mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos.