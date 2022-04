Universitas: formación en salud y bienestar para el mundo digital

Una universidad corporativa vanguardista y pionera. Un proyecto rupturista y estimulante. Y los dos, juntos, en una misma compañía y con un mismo propósito: dar lo mejor para recibir lo mejor.

Universitas, la universidad corporativa de Telefónica, ha inaugurado en abril su nuevo campus, que se integra en el Hub mundial de Innovación y Talento en la sede de la compañía, en Distrito Telefónica.

Universitas ofrecerá a los empleados actividades como sesiones de yoga, nutrición, running o calidad del descanso

La propuesta formativa de Universitas incluirá entre sus prioridades mejorar la calidad de vida y el bienestar de los empleados de la compañía. Para ello, facilitará herramientas y llevará a cabo actividades como sesiones de yoga, nutrición, running o calidad del descanso. Entre sus principios más icónicos, la universidad corporativa de Telefónica siempre ha abogado por lo que denomina la 'Sostenibilidad del ejecutivo y del profesional', consistente en promover hábitos saludables relacionados con una buena nutrición, un descanso adecuado y la realización de ejercicio físico para mantener en condiciones óptimas los parámetros de la salud laboral.

Formación de liderazgo

Las nuevas instalaciones de Universitas constituyen un hito en la casi centenaria historia del Grupo. La oportunidad de seguir apostando por la formación, por el liderazgo, por el futuro.

Cuando, en octubre de 2021, Telefónica puso en marcha su Hub, se propuso construir un ecosistema de conocimiento, de tecnología, de talento e innovación. Una palanca de progreso. Y Universitas, con sus nuevas instalaciones, con la trayectoria de 15 años que le avalan, encaja a la perfección en esa misión.

"Universitas será el corazón del nuevo ecosistema de innovación en aprendizaje, pieza clave del nuevo Hub de Innovación y Talento. Desde aquí se impartirán clases, nos meteremos de lleno en las nuevas tecnologías, capturando todas las oportunidades que nos ofrecen en el viaje hacia la Web3, aterrizando en el metaverso", afirmó el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, en el acto de presentación.

Apuesta por las personas

Universitas se reinventa y transforma para liderar un ecosistema de aprendizaje en el que reimagina el aula y la formación del futuro alineándolo a la estrategia de la compañía. Se convierte así en una piedra angular para el talento de la organización como motor del cambio. Y lo hace, por supuesto, otorgando un papel protagonista a las personas y a la dimensión humana que la formación siempre debe incluir.

Las nuevas salas tendrán capacidad para 120 personas conectadas y 60 de manera presencial.

Las aulas ya suponen una experiencia de alto impacto al contar con un equipamiento tecnológico completamente disruptivo, al nivel de las más punteras escuelas de negocio internacionales, que van a permitir una experiencia de alumno inmersiva tanto de forma presencial como online.

El nuevo campus de Universitas en el Distrito Telefónica

Las nuevas instalaciones de Universitas dispondrán de diversas salas que, por ejemplo, tendrán capacidad para 120 personas conectadas y 60 sentadas, con espacio adicional en las gradas. O espacios multiusos (aulas, espacios comunes y lobby), con capacidades variadas y posibilidad de replicar la señal de Mashme, la plataforma tecnológica que permite a los participantes remotos acceder a un entorno de aprendizaje virtual basado en la colaboración fluida en tiempo real, o sesiones Teams de hasta 10.000 personas con streaming disponible.

Dicha infraestructura se complementa con sala de grabación, cabina de traducción y cafetería. Su propuesta formativa se apoyará en la tecnología, pero estará completamente orientada a las personas. Porque la revolución tecnología exige ocuparse de las habilidades digitales, pero también de las habilidades humanas, y porque Telefónica entiende y defiende que es la tecnología la que está al servicio de las personas, nunca al revés.

"Telefónica solo puede crecer y brillar si reconocemos que es la suma de todas esas capacidades digitales y humanas de cada persona que compone la compañía, de todos y cada uno de nosotros. Esa es la esencia de nuestro éxito. Universitas Telefónica está aquí para desatar todo nuestro potencial", subrayó Marta Machicot, directora global de Personas de Telefónica, en la apertura oficial del nuevo campus. Precisamente con este propósito, y coincidiendo con la inauguración de las nuevas instalaciones, la compañía anunció también el lanzamiento del programa 'Power of Connections', dirigido a los más de 100.000 empleados con el objetivo de inspirar, conectar y alinear alrededor del propósito, visión y cultura del Grupo.

"Power of Connections es para todos y cada uno de los empleados", refuerza Marta Machicot. Y precisa: "Durante 10 semanas, en distintas convocatorias, todos los empleados de la compañía pasaremos por esta experiencia. Habrá contenido académico de Universitas, y una conversación directa sobre el futuro de la compañía, pero el foco estará mucho más en celebrar Telefónica, de dónde venimos y hasta dónde hemos llegado, y más importante, explorando hacia dónde vamos".

Yoga en el trabajo en primera persona

La propuesta de formación de Telefónica va mucho más allá de las habilidades digitales y tecnológicas. Piensa en el bienestar y la salud de sus empleados, lo he podido vivir en primera persona, porque la compañía me propuso participar en uno de los cursos que la Lifespan Research foundation está impartiendo en el Grupo, "Road Maps for Life Transitions". Consta de cinco sesiones: Life Stages Perspective, Values and Purpose, Life-Affirming Relationships, Life Transitions y Responding to Challenges. En él nos están ayudando a identificar nuestras prioridades, conectar con quiénes somos y qué cosas queremos cambiar y darnos herramientas para conseguirlo, con el objetivo de mejorar nuestra calidad de vida y nuestro nivel de satisfacción con ella. En mi caso, desde luego, lo están consiguiendo.

REALIZADO POR ECOBRANDS

Este contenido ha sido elaborado por EcoBrands, unidad de Branded Content de elEconomista.