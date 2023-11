Alerta sanitaria por 27 variedades de colirios que provocan infecciones y pérdidas de visión

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha publicado un listado con colirios que los consumidores no deben comprar ni usar debido a un riesgo de infección ocular. Por el momento, la lista asciende a 27 productos de marcas como CVS Health, Leader y Rugby (Cardinal Health), Rite Aid, Target Up & Up o Velocity Pharma, además de las tiendas Walmart.

En concreto, la FDA alerta de que estos productos pueden provocar una pérdida parcial de la visión o ceguera. Por ello, la FDA ha recomendado a los distintos fabricantes de estos productos la retirada de todos los lotes del 25 de octubre de 2023, después de que los investigadores de la agencia de seguridad detectaran condiciones insalubres en las instalaciones de fabricación. También obtuvieron resultados positivos en pruebas bacterianas en muestras ambientales tomadas en áreas críticas de las instalaciones para la producción de medicamentos.

Del mismo modo, la FDA insta a los consumidores que hayan adquirido alguno de estos productos que los descarten. Hasta el momento, la agencia americana no ha recibido ningún informe de eventos adversos de infección ocular asociada con estos productos. No obstante, recomienda a los pacientes que presenten signos o síntomas de una infección ocular tras usar estos productos que busquen atención médica de inmediato.

Listado de productos

CVS Health

Lubricant Eye Drops 15 ml (paquete individual)

Lubricant Eye Drops 15 ml (paquete doble)

Lubricant Gel Drops 15 ml (paquete individual)

Lubricant Gel Drops 15 ml (paquete doble)

Multi-Action Relief Drops 15 ml

Lubricating Gel drops 10 ml

Lubricant Eye Drops 10 ml (paquete individual)

Lubricant Eye Drops 10 ml (paquete doble)

Mild Moderate Lubricating Eye Drops 15 ml (paquete individual)

Rugby (Cardinal Health)

Lubricating Tears Eye Drops 15 ml

Polyvinyl Alcohol 1.4% Lubricating Eye Drops 15 ml

Leader (Cardinal Health)

Dry Eye Relief 10 ml

Lubricant Eye Drops 15 ml (paquete individual)

Lubricant Eye Drops 15 ml (paquete doble)

Dry Eye Relief 15 ml

Eye Irritation Relief 15 ml

Rite Aid

Lubricant Eye Drops 15 ml (paquete doble)

Lubricant Eye Drops 10 ml (paquete doble)

Gentle Lubricant Gel Eye Drops 15 ml

Lubricant Gel Drops 15 ml

Lubricating Gel Drops 10 ml

Multi-Action Relief Drops 15 ml

Target

Up&Up Dry Eye Relief Lubricant Eye Drops 30 ml

Up&Up Extreme Relief Dry Eye 15 ml (paquete individual)

Up&Up Extreme Relief Dry Eye 30 ml (paquete doble)

Velocity Pharma

Lubricant Eye Drop 10 ml (triple pack)

Walmart

Equate Hydration PF Lubricant Eye Drop 10 mL