Cómo identificar si tu pareja tiene apego evitativo

El apego evitativo es un trastorno que suele aparecer en la infancia y que dificulta las relaciones en la edad adulta. Hay personas que tienen problemas para entablar relaciones afectivas duraderas, especialmente de pareja. Por ello están distantes, les cuesta expresar los que siente y son muy independientes.

De pequeños, para conocer el mundo que nos rodea y saber en qué o quién confiar, el sistema de apego nos ayuda para saber las capacidades de cada uno para enfrentarnos a este entorno. Este se basa en la experiencia de nuestras figuras de apega que suelen ser nuestros padres.

Estas personas con apego evitativo han ido aprendiendo que el mundo no es confiable y que deben reservarse sus cosas para que los demás no les hagan daño. Por ello les cuestan expresar sus emociones, de sus preocupaciones y de sus miedos. También, el no depender emocionalmente de otros es común.

Por no querer tener dependencia emocional, les afecta a todas sus relaciones en general en términos de amistad, familiares, laborales o de pareja, notándose más en las relaciones a largo plazo.

En las relaciones de pareja significa en relaciones con mucha independencia, donde se le da mucha importancia a la autonomía, hacer cosas a solas y evitar la intimidad. Estas personas se incomodan con el acercamiento excesivo y se ponen a la defensiva cuando se sienten invadidos.

Cuando se tiene una relación con una persona con apego evitativo, se creen que son poco cariñosas o frías pero cuando avanza la relación es cuando se nota más sus dificultades. A las parejas de estas personas les genera mucha inseguridad porque no sienten que su pareja quiera intimidad y no ven compromiso en la relación. En cambio, las personas con este trastorno no quieren ser queridas y no son capaces de dejarse llevar y soltar el control sobre sí mismos.

Cómo se puede solucionar este apego evitativo

Para tratar este problema será necesario ayuda psicológica ya que el apego no es estático y se puede modular. Es clave que esta persona se dé cuenta de que algo no va bien y sea consciente del problema para encontrar una solución. Habrá que llegar a la raíz del problema que suele estar en la infancia y hacerle entender que hay relaciones seguras y que pueden expresar sus emociones.

Las personas que tengan una pareja con apego evitativo deben ser comprensivos y entender que no pueden ser cariñosos. No se les debe presionar porque no les va a ayudar e incluso puede hacer que salgan corriendo de la relación.