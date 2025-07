Paralizan la mayor licitación de la Diputación de Barcelona: 170 millones en teleasistencia

Parón en la adjudicación del mayor contrato de la Diputación de Barcelona. Según ha averiguado elEconomista.es, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste) ha presentado un recurso ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público que, tras ser admitido a trámite, ha suspendido la licitación del servicio local de teleasistencia en 311 municipios de la provincia, exceptuando Barcelona ciudad, para el periodo 2026-2028 (más dos años prorrogables). Con un valor estimado superior a 170 millones de euros, esta contrata es la más cuantiosa gestionada por la Diputación de Barcelona. Actualmente, el grupo Tunstall Televida presta este servicio en la demarcación.

A fecha de mayo de 2024, el servicio de teleasistencia en la demarcación de Barcelona había alcanzado los 110.000 usuarios. Según las estimaciones de los pliegos actuales, esta cifra podría aumentar a unas 150.000 a finales de esta década. Este servicio funciona como una alarma personal que conecta a la persona con un centro de control y seguimiento para atender situaciones de riesgo. Fundamentalmente, está pensado para personas de edad avanzada.

En un escrito remitido a este medio, la patronal pormenoriza los motivos que la han llevado a recurrir el procedimiento. En primer lugar, la inexistencia de varios lotes en juego. "Siempre que la naturaleza del contrato lo permita, la Ley de Contratos del Sector Público establece que deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes, mediante la división de lotes, pudiendo no obstante justificarse debidamente por el órgano de contratación, la existencia de motivos válidos que impidan está división", recuerda la asociación.

"Se trata por tanto de una obligación legal que solo puede ser eludida si concurren restricciones injustificadas a la concurrencia, o la existencia de impedimentos técnicos, no presentándose ninguna de estas circunstancias en los pliegos de referencia, limitándose los mismos a ofrecer una simple justificación sin sustrato material alguno, lo que supone trabas al fomento de la participación y la expulsión inmediata del mercado de un gran número de empresas", añade.

Aeste también denuncia la inclusión de un requisito de "arraigo territorial". A su juicio, "supone igualmente una traba para el acceso a la licitación en condiciones de igualdad". "Se exige un centro de apoyo que necesariamente debe encontrarse en Cataluña, requisito que ni siquiera es exigido para el centro de atención principal y que únicamente debería ser admisible si resultara imprescindible para el cumplimiento del objeto del contrato, no siendo este el caso debido, principalmente, a que la propia naturaleza del contrato así lo exime, ya que el servicio de teleasistencia puede ser prestado de manera telemática y, por tanto, no necesariamente desde un centro ubicado únicamente en Cataluña. Luego este requisito no guarda vinculación directa con el objeto del contrato, no habiendo sido justificado en el expediente el beneficio que podría tener la localización para la prestación del servicio", argumenta la entidad.

Por último, la patronal aporta otras dos razones para oponerse a los pliegos: la "errónea determinación del presupuesto de licitación y la omisión de costes relevantes" y "la restricción injustificada de la concurrencia al exigir requisitos mínimos que reducen la posibilidad de participar en la licitación únicamente al actual adjudicatario". De esta forma, la asociación apunta que el concurso ha sido diseñado para beneficiar a Tunstall Televida, actual prestatario.

"Desde Aeste entendemos que es obligación de la Administración velar por la neutralidad competitiva y la contratación pública no debe privilegiar el acceso a unos operadores frente a otros por condiciones subjetivas", concluye la patronal. Por su parte, la Diputación de Barcelona no ha querido hacer declaraciones.