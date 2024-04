Cómo controlar las ganas de orinar: una investigación descubre un nuevo método eficaz

Puede que te cueste controlar la ganas de hacer pis y que lo pases mal en momentos en los que quieres ir al baño y no es posible, como en un viaje en coche, autobús o avión, en mitad de una reunión u otras circunstancias en las que no es tan sencillo acceder a un aseo.

Las ganas frecuentes de orinar es algo incómodo que genera inseguridad de no poder controlarlo. Los trastornos del vaciado de la vejiga pueden empezar a aparecer a partir de los 30 años y suelen afectar a una gran proporción de hombres mayores de 50 años.

Sobre el trastorno del vaciamiento de la vejiga, se ha descubierto a través de una investigación realizada en Alemania y presentada en el Congreso de la Asociación Europea de Urología en París que la forma más eficaz para ayudar a los hombres con ganas frecuentes de orinar es combinar ejercicios del suelo pélvico con terapia conductual. Este método sería más eficaz que los tratamientos médicos actuales.

Este es el primer ensayo controlado aleatorio del mundo que analiza la combinación de entrenamiento del suelo pélvico, terapia conductual y técnicas de control de la vejiga para trastornos leves, moderados y graves del vaciado de la vejiga en hombres, todo ello como una terapia basada en una aplicación.

Combinar ejercicios de suelo pélvico con terapia conductual: un método eficaz para controlar la ganas de orinar

El profesor Christian Gratzke, quien codirigió el ensayo, explica: "Las ganas frecuentes de orinar y los problemas para vaciar la vejiga son las afecciones urinarias más frecuentes que observamos en los hombres después de infecciones del tracto urinario. Si bien hay algunos medicamentos disponibles, no suelen ser efectivos y hasta ahora ha habido pocos datos disponibles que respalden la fisioterapia. Estamos seguros de que ahora tenemos esos datos, y hacer que esta forma de terapia esté disponible digitalmente podría cambiar las reglas del juego para los millones de hombres que luchan día a día con problemas para vaciar la vejiga".

Para realizar el estudio, los investigadores contaron con 237 hombres mayores de 18 años durante 12 semanas. La mitad de ellos fueron asignados al azar para recibir atención médica estándar y a la otra mitad se le dio acceso a la terapia basada en la aplicación Kranus Lutera junto con la atención estándar. A estos participantes se les pidió que registraran un diario de micción, que se utilizó para informar su tratamiento y completaran cuestionarios sobre la gravedad de sus síntomas y su calidad de vida en general.

Después de las 12 semanas, el ensayo encontró mejoras significativas y clínicamente significativas en los síntomas y las medidas de calidad de vida de los participantes que recibieron la terapia basada en aplicaciones. Se encontró que la terapia basada en aplicaciones era más efectiva que la terapia médica. Ningún paciente informó efectos secundarios.

Este tratamiento podría cambiar drásticamente la práctica clínica y aliviar los síntomas

"Muchos hombres con trastornos del vaciado de la vejiga están envejeciendo y tienen otras afecciones médicas que requieren tratamientos farmacológicos", afirma el profesor Gratzke. "Los limitados medicamentos que tenemos disponibles no son adecuados para estos pacientes debido a sus efectos secundarios. Para aquellos con síntomas urinarios de leves a moderados, esta terapia digital no tiene efectos secundarios y mejora los síntomas en una magnitud que no hemos visto antes. Simplemente fortalecer el suelo pélvico hace toda la diferencia, es una obviedad".

Jean-Nicolas Cornu, profesor de Urología en el Hospital Charles Nicolle de Francia y miembro de la Oficina del Congreso Científico de la EAU, agrega: "Ahora necesitamos un ensayo más amplio que analice el efecto a largo plazo de esta terapia basada en aplicaciones después de 12 semanas para diferentes formas de trastornos del vaciado de la vejiga. Si se ofrece ampliamente, este tratamiento podría cambiar drásticamente la práctica clínica y aliviar los síntomas sin exponer a los pacientes a los medicamentos. Podríamos ahorrar muchas recetas innecesarias de medicamentos que tienden a ser de poco beneficio".