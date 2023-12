Los expertos confirman una nueva consecuencia de usar el cigarrillo electrónico

Los cigarrillos electrónicos han surgido como alternativa al tabaco pero esto no significa que no sean nocivos. Al parecer no son solo dañino para las personas que lo consumen, también para el medioambiente. Un análisis realizado por científicos del University College de Londres y la Universidad de Oxford ha vuelto a poner importancia a la amenaza medioambiental.

Estos cigarrillos para vapear no están diseñados para recargarse y pueden funcionar a gran capacidad durante cientos de ciclos. Un catedrático de Oxford, Paul Shearing, apuntó: "La sorpresa para nosotros fueron los resultados que apuntaban a la duración potencial del ciclo de estas baterías".

Shearing añadió: "Si se utiliza una tasa de carga y descarga baja, se puede ver que durante más de 700 ciclos se sigue conservando más del 90% de la capacidad. Es una batería bastante buena. Y éstas se desechan. Se tiran a un lado de la carretera".

Los problemas medioambientales que generan los cigarrillos electrónicos

Se ha popularizado el uso de estos cigarrillos electrónicos, por ejemplo, en Reino Unido desde 2021, se realizó una encuesta que encontró un aumento de popularidad entre los jóvenes de 18 años del 0,4% al 54,8%. Más datos aportan que cada semana se tiran 1,3 millones de estos dispositivos en todo el país, esto supone unos 10.000 kilogramos de litio de las baterías de los cigarrillos electrónicos acaban al año en vertederos de Reino Unido. Poniendo en riesgo las vías fluviales con níquel, cobalto y disolventes orgánicos tóxicos.

El equipo de Shearing descubrió que las baterías mantenían su rendimiento electroquímico a lo largo del tiempo y que se podían recargar "a veces cientos de veces". "Como mínimo, el público en general debe ser consciente de los tipos de pilas que se utilizan en estos dispositivos y de la necesidad de desecharlas correctamente. Los fabricantes deberían proporcionar el ecosistema para la reutilización y el reciclaje de las baterías de los cigarrillos electrónicos, y también deberían avanzar hacia dispositivos recargables por defecto", advirtió el catedrático.

El experto señaló que los científicos deberían tener en cuenta el ciclo de vida de las baterías cuando piensen en cualquiera de sus aplicaciones. "Eso impregna todo el trabajo que hacemos, tanto si se trata de una batería para vapear como si es una batería para un helicóptero eléctrico. Es el mismo tipo de proceso de pensamiento en el que necesitamos comprender plenamente el ciclo de vida de un dispositivo de batería".