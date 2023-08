El aviso de la OCU: estos son los casos en los que automedicarte con antibióticos es una pésima idea

Aunque no está recomendado en absoluto por los médicos es relativamente común que una persona, cuando se nota enferme con una dolencia menor, se automedique con alguna medicina que tenga en su botiquín. Una práctica que, sin embargo, no solo puede ser ineficaz, sino que además puede resultar claramente perjudicial.

Es lo que sucede, por ejemplo, con los antibióticos. Se trata de medicinas muy presentes en los botiquines de cualquier ciudadano de a pie, pero no por ello se pueden considerar como un tratamiento administrable sin ningún tipo de miramientos. Así lo ha explicado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha hecho un llamamiento a evitar el uso de antibióticos ante el menor síntoma.

En su página web, la OCU avisa de que "no se puede recurrir a los antibióticos para todo" porque el uso de estas sustancias puede tener una consecuencia muy negativa porque, al usarse con virus y no contra bacterias, "lo único que se consigue es crear resistencias bacterianas, de forma que cuando realmente los necesites, no te servirán para nada".

El organismo ha destacado cinco supuestos en los que, a pesar de lo que se pueda hacer de forma habitual, no se deben tomar antibióticos. Son los siguientes:

Gripe

Al tratarse de un virus y no de una infección no hay que usar antibióticos. En esos casos es mejor tomar otra serie de medidas: tomar antitérmicos y analgésicos tanto para el dolor como la fiebre, así como beber líquidos, ventilar las estancias en las que se descanse, no compartir utensilios de cocina y acudir al médico en caso de fiebre alta.

Dolor de garganta

Según la OCU, en la mayoría de casos se debe a una faringitis aguda que no puede tratarse con antibióticos. Por el contrario, se recomiendan analgésicos, antipiréticos, ingesta de líquidos y de caramelos para suavizar la irritación o inflamación de la zona.

Sinusitis aguda

Es la inflamación de la mucosa de los senos paranasales, siempre que la misma dure menos de un mes. La OCU explica que suelen ser de origen viral y asociadas a un resfriado, por lo que no es factible el uso de antibióticos. Si son útiles, en cambio, los analgésicos, los antihistamínicos, los descongestivos y el suero fisiológico si se hacen lavados nasales.

Tos

Sucede cuando se produce una infección del tracto respiratorio, pero con origen viral. Además, el ciclo de esta dolencia es de tres a cuatro semanas, independientemente del tratamiento, por lo que no se recomiendan los antibióticos. En su lugar, miel para aliviar o mejorar los síntomas, humidificar el ambiente e ingerir líquidos.

Fiebre alta

La OCU explica que la fiebre es un síntoma y no una enfermedad, por lo que lo primero que hay que hacer es buscar el origen de lo que ha provocado esa fiebre. En el caso de los niños hay que contar con precauciones adicionales: en menores de tres meses es conveniente ir al médico, en niños algo mayores se puede esperar un par de días antes de ello y en personas adultas solo si se dan síntomas alarmantes como vómitos violentos, bajo nivel conciencia, deshidratación, dificultad para respirar...