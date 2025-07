Investigadores españoles descubren que el uso de inmunoterapia mejora los resultados en cáncer de cabeza y cuello avanzado

Investigadores del Grupo de Cáncer de Cabeza y Cuello del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) han realizado un estudio clínico internacional que ha demostrado que añadir inmunoterapia antes y después de la cirugía mejora los resultados en pacientes con cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado, ha informado el VHIO en un comunicado este viernes.

La jefa del Grupo de Cáncer de Cabeza y Cuello, oncóloga médica del Hospital Vall d'Hebron y líder del estudio, Irene Braña, ha explicado que han descubierto que el pembrolizumab, un anticuerpo monoclonal dirigido a la proteína PD-1, es "fundamental" para el tratamiento de primera línea para el carcinoma escamoso de cabeza y cuello, el que asegura que es muy "recurrente y metastásico".

El ensayo clínico investiga la eficacia y la seguridad del anticuerpo antes y después de la cirugía más el tratamiento de referencia: radioterapia, con o sin quimioterapia, frente al tratamiento de referencia solo en pacientes con tumores de cabeza y cuello localmente avanzados.

En total 714 pacientes participaron al ensayo, 321 recibieron pembrolizumab antes y después de la cirugía además del tratamiento estándar de radioterapia previa con o sin quimioterapia; también se dividió a los pacientes según su Puntuación Positiva Combinada (CPS), que mide la expresión del biomarcador PD-L1 en células tumorales e inmunes del microambiente y se utiliza habitualmente para seleccionar a los pacientes a los que podría beneficiar la inmunoterapia.

Los resultados, presentados en la revista The New England Journal of Medicine, muestran que una nueva estrategia terapéutica basado en añadir inmunoterapia antes y después de la cirugía "mejora significativamente la supervivencia libre de eventos en estos pacientes, abriendo la puerta a poder ofrecerles nuevas oportunidades terapéuticas para disminuir su riesgo de recaída", asegura Braña.