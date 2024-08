¿Son mejores las gafas de sol polarizadas? Diferencias y beneficios para protegerse del sol

Las gafas de sol son un elemento imprescindible, sobre todo en verano, para proteger nuestra vista. Usar gafas de sol ya no es importante solo por la molestia de no ver cuando hay sol, si no para evitar el daño que causan los rayos ultravioletas en nuestra vista.

¿Qué significa que unas gafas de sol son polarizadas?

Las gafas de sol polarizadas son unas gafas de sol a las que se les agrega una lámina para filtrar los rayos de sol. Esto permite eliminar los reflejos y mejorar la visibilidad. Además, son fácilmente identificables ya que en la cara interna de la varilla tienen que llevar la "P" o la palabra "polarized" que indica que son unas gafas certificadas.

Un truco para saber si son polarizadas es poner las gafas frente a un monitor y moverlo lenta y verticalmente en distintos ángulos. La lente debería volverse negra e impedir que podamos ver la pantalla a través de ella. De esta manera, para identificar si son gafas polarizadas puedes hacer uso de diversas técnicas:

Mirar a través de una pantalla LCD

Mirar a través del reflejo del agua : si miras a través de las gafas de sol cerca del agua y giras la cabeza se debería reducir el brillo y el resplandor en comparación a cuando no usas las gafas.

: si miras a través de las gafas de sol cerca del agua y giras la cabeza se debería reducir el brillo y el resplandor en comparación a cuando no usas las gafas. Mirar a través de dos pares de gafas polarizadas : al colocar dos pares de gafas uno encima del otro y girar una de ellas, se debería ver que la luz se oscurece.

: al colocar dos pares de gafas uno encima del otro y girar una de ellas, se debería ver que la luz se oscurece. Logotipo de polarización

Todas las gafas polarizadas no son iguales y cuentan con filtros de diferentes categorías. La categoría 1 es aquella en la cual los filtros dejan pasar el 80% de la luz. Estas gafas son buenas para los días nublados, pero no para los soleados. Las categorías 2 y 3 dejan pasar entre el 10% y 20% de la luz y son las indicadas para los días soleados.

A parte de esas, existen otras categorías especiales para determinados momentos. Por ejemplo, para los deportes en la nieve donde los reflejos son más intensos existen las gafas polarizadas de categoría 4 que dejan pasar la mínima luz posible, pero este tipo no es recomendable para conducir porque reduce mucha la visibilidad.

¿Qué es mejor gafas de sol polarizadas o normales?

Sobre si es mejor utilizar gafas de sol normales o polarizadas dependerá del uso que se le den. Por ejemplo; para conducir o para hacer deportes al aire libre serán mejor las gafas de sol polarizadas para proteger los ojos y evitar los reflejos. Teniendo en cuenta que dependiendo del deporte serán unas categorías de filtros u otros y que para conducir no podríamos usar las más oscuras.

Pero para el día a día depende de cada uno. Las personas que son sensibles a la luz suelen preferir hacer uso de las polarizadas con filtros de baja intensidad. En cambio, otras personas prefieren gafas de sol normales, pero con protección UV. La variedad de colores de las gafas polarizadas no suele ser tan amplia como en las gafas tradicionales, por lo que no suelen elegirse para el día a día.

Un atardecer vistos a través de unas gafas de sol.

Otros factores que afecta a la elección es que las gafas polarizadas no suelen ser aptas para todos los tipos de graduaciones, por lo que aquellas personas que necesitan graduación no utilizarían este tipo de gafas. Además, estos cristales reducen la visibilidad en pantallas de luz, por lo que si la persona necesita usar algún aparato electrónico, tampoco sería lo adecuado.

¿Qué beneficios tienen unas gafas polarizadas?

Las gafas de sol polarizadas son unas gafas de sol que se han diseñado para reducir el deslumbramiento y mejorar la visión en entornos con reflejos. De esta manera, las gafas polarizadas filtran la luz reflejada y reducen el deslumbramiento en superficies como agua, nieve o carretera. Además, también pueden mejorar la claridad y el contraste de la visión.

Las gafas polarizadas permiten observar los colores con aspecto más natural y ayudan a reducir la fatiga ocular.