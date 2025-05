Las organizaciones sanitarias basan su transformación en "valores e integración de profesionales"

Valores definidos, nuevo talento e integración de todos los profesionales de salud. Son los tres pilares que necesitan las organizaciones sanitarias para la nueva era de la salud, marcada por una transformación que ya está en marcha. Así han coincidido los líderes sanitarios que se han sentado este jueves en la mesa 'Radiografía del nuevo liderazgo transformacional en salud', que ha tenido lugar en el 24º Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria organizado por la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) y la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE).

"Los líderes tenemos que ser capaces de llevar a toda la organización sanitaria al mismo objetivo. Si los profesionales lo desconocen y no están motivados, es difícil lograrlo. El personal debe sentirse identificado", ha reflexionado Pablo Gallart, CEO Ribera Salud. Para lograr este 'todos a una' hay que diferenciar entre dos tipos de motivación, tal y como ha añadido: la material (entendido como el salario); y la inmaterial (refiriéndose a la confianza, la promoción interna, la transparencia y la implicación, entre otros).

"No es lo mismo captar profesionales que retenerlos. Para lo primero, es necesario apostar por más por lo material, para retener, se requiere lo segundo", ha destacado Gallart en la mesa moderada por Candela Calle, vicepresidenta segunda de Sedisa, y Mariano Guerrero, presidente del Consejo Asesor de Sedisa.

No obstante, aquí no hay diferencias entre sanidad privada o pública porque todos los líderes comparten la misma opinión: hay que alinear a la organización en todas las metas. "Desde el Hospital Universitario 12 de Octubre hemos acordado entre clínicos y gestores cuáles son los objetivos y encontrar soluciones entre todos. Ambos perfiles deben compartir ese viaje, es irrenunciable no hacerlo juntos", ha asegurado Carmen Martínez, gerente del centro madrileño.

En esta misma línea, Martínez ha señalado que la transformación "no se improvisa". Por este motivo, todas las organizaciones deben prepararse bien y adaptarse al grado de madurez de cada una. "Tener capacidad de evaluarse y de medir. Porque siempre hablamos del cambio y poco de cómo hacerlo", ha reflexionado. De hecho, ha apuntado que dar más autonomía a los clínicos y que los gerentes asuman más riesgos es una de las opciones para alcanzar esta ansiada transformación. "Los gerentes tenemos que asumir el riesgo y dar más autonomía a los médicos. Además, hay que garantizar que tienen tiempo para ello, porque también es trabajo", ha subrayado. En resumen, para ella todo se basa en contagiar la visión de la organización y dar ejemplo en la manera de hacer.

Espacio para los líderes sanitarios jóvenes

Por lo tanto, escuchar a los profesionales sanitarios y potenciar su implicación va a ser fundamental para lograr el bienestar de la organización y empujar todos en la dirección deseada. Aquí también habrá que tener en cuenta que en los hospitales conviven diferentes generaciones, sobre ello, Pedro Rico, CEO de Vithas, ha puesto el foco en la necesidad de darles oportunidades a los perfiles más jóvenes. "Tienen diferentes motivaciones pero esto viene a enriquecer nuestra realidad. Debemos detectar el talento y darles espacio pronto para que se desarrollen. Una parte importante del liderazgo es saber trasladar el relato para atraer a otros líderes", ha concretado Rico.

Coincidiendo con el CEO de Vithas, Juan José Afonso, director general de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, ha opinado que no será posible conseguir que los jóvenes estén comprometidos si no están ilusionados. "Cualquier liderazgo ha de pasar por cuidar y fortalecer a los profesionales sanitarios que están abajo y prestan servicio a los pacientes. Somos nosotros los que tenemos que aprender de los jóvenes y de cómo quieren organizarse; y transmitirles cómo lo hicimos nosotros", ha resaltado Afonso.

Para el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca, no hay dudas: los líderes sanitarios deben reconocer a los profesionales y escucharlos. "Hay que mantener a la gente contenta y a gusto en la organización. Necesitamos gente con vocación sanitaria, que les gusten los pacientes", ha resaltado.

A la hora de hacer estrategias, habrá que pensar también en el futuro. Tal y como ha subrayado Juan Antonio Álvarez, director general de Operaciones Quirón Salud, las organizaciones sanitarias deben "adaptarse a medio y largo plazo a lo que demandan los pacientes y los profesionales".

Asimismo, en esta mesa ha participado la política Patricia Gómez, diputada PSIB-PSOE Parlamento de Islas Baleares, pero también ha sido gerente sanitaria durante mucho tiempo. Por esta simbiosis, ha puesto sobre la mesa la idea de que quienes están en puestos directivos formen parte también de la política: "Los gestores sanitarios tendrían que implicarse en política porque hacen falta para tomar decisiones importantes que afectan a toda la salud". Por último, ha pedido "darle una vuelta" a la organización y apostar por redes y proyectos y valores que "generen ilusión".