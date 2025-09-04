Cómo aplicar vinagre de manzana para eliminar arrugas y suavizar líneas de expresión de forma rápida

El tiempo pasa para todos y nadie es inmune, eso es un hecho. Con los años, nuestros rostros pierden elasticidad y firmeza, y como consecuencia comenzamos a ser testigos de la aparición de esas primeras arruguitas y líneas de expresión que no siempre gustan. Seguro que en más de una ocasión te has planteado adquirir alguna de esas cremas o tratamientos a precio de oro que prometen su total eliminación, cuando a veces tenemos la solución más cerca de lo que creemos.

Porque sí, en ocasiones, pese a haber sido constantes con la aplicación, las arrugas parecen no haberse esfumado o, en el mejor de los casos, solo se han difuminado levemente. Ante ello, existen remedios naturales que nos ayudan a mejorar la apariencia de nuestra piel sin gastar tanto. Un ejemplo, es el vinagre de manzana, habitualmente usado en la cocina, pero con un hueco también en el mundo de la cosmética gracias a su contenido en ácidos naturales, vitaminas y antioxidantes.

Propiedades y beneficios del vinagre de manzana

Aunque pueda parecer un tanto loco, este ingrediente es capaz de ayudarnos a eliminar esas arrugas que no nos gustan y difuminar también aquellas primeras manchas de la edad.

Gracias a sus compuestos alfa-hidroxiácidos, el vinagre de manzana es capaz de eliminar las células muertas de la piel.

Aporta firmeza y regenera la dermis.

Estimula la circulación sanguínea y oxigena las células.

y oxigena las células. Aporta frescor y reduce el tamaño de los poros.

Tiene propiedades antioxidantes, de forma que protege frente al envejecimiento prematuro.

| Fuente: Istock

Cómo aplicar el vinagre de manzana: un remedio efectivo

Una de las mejores formas de sacarle partido a los beneficios del vinagre de manzana es creando nuestro propio tónico facial. Para ello, tan solo será necesario mezclar una parte de vinagre de manzana con dos partes iguales de agua. De esta forma, reduciremos su concentración para que no haya riesgos de reacción en la piel.

Mezcla enérgicamente hasta que los líquidos se hayan integrado antes de cada aplicación y con el rostro totalmente limpio, aplica con un disco de algodón. Es importante que este proceso lo hagas durante la noche, ya que el vinagre no debe exponerse a la luz del sol. Al día siguiente, retira con abundante agua tibia y aplica protector solar y crema hidratante.