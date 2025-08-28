Cómo utilizar el aceite de ricino para lucir unas pestañas más largas y bonitas

Aunque pensemos que la única manera posible de lucir unas pestañas bonitas es aplicando una capa generosa de máscara, en realidad, no hace falta recurrir al maquillaje para que se vean largas y frondosas. Tampoco es necesario aplicar productos invasivos o ponerse extensiones, que a fin de cuentas, acaban maltratando las nuestras. Únicamente será necesario tener disponible aceite de ricino.

Propiedades y beneficios

El aceite de ricino es un ingrediente natural que funciona estupendamente para potenciar nuestras pestañas y otorgarle una longitud y frondosidad extra. Gracias a su composición rica en ácidos grasos y vitamina E es ideal para nutrir, hidratar y fortalecer cada uno de los pelitos desde la raíz. Dicho esto, se entiende que este forme parte de la lista de ingredientes de numerosos productos de cuidado.

Este le otorga un efecto humectante que las mantiene hidratadas por más tiempo, por lo que son menos propensas a romperse, y su acción suavizante nutre su folículo, de forma que favorece un crecimiento uniforme. Así, si mantenemos un uso prolongamos en el tiempo, conseguiremos unas pestañas más tupidas, largas y con un aspecto más saludable.

| Fuente: Istock

Además, algo que pocos conocen son sus propiedades antibacterianas y antifúngicas, ya que el aceite de ricino actúa como una barrera natural que protege las pestañas de contaminantes, polvo y bacterias.

Cómo utilizar el aceite de ricino

Elimina cualquier resto de maquillaje, poniendo especial atención a la máscara de pestañas. Para aplicar el aceite de ricino, puedes hacer uso de un aplicador de máscara, libre de producto eso sí, y llevar a cabo los mismos movimientos. Es importante que el aceite de ricino recorra cada pestaña de la base a la punta, sin tocar el ojo. Deja actuar al menos durante toda la noche. Tras ello, elimina los restos de producto con agua tibia y tu limpiador facial.