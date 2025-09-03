Las mejores cremas antiedad post-verano y la edad ideal para integrarlas en tu rutina facial

Conforme cumplimos años, la piel pierde colágeno y, en consecuencia, aparecen las primeras líneas de expresión. Para solventarlo, es conveniente introducir en la rutina facial cosméticos formulados con ingredientes como retinol, péptidos y ácido hialurónico, ya que estos activos ayudan a mejorar la elasticidad y a mantener la piel hidratada.

Una de las opciones para estimular la producción de colágeno, especialmente tras la temporada de verano, es el Retinol Correxion Wrinkle Correct de Roc. Esta crema de noche, además de mejorar la textura de la piel, también aporta hidratación y promete reducir las líneas de expresión en cuestión de 12 semanas.

Otra alternativa para combatir los signos de la edad e hidratar la piel es Collagen Night Wrapping Mask de Medicube, una mascarilla en formato crema que, aplicándola por la noche, proporciona el tan buscado efecto glass skin, también conocido como piel de cristal.

Si lo que buscas es minimizar el hinchazón en el rostro mientras combates las líneas de expresión, Collistar Crema súper regeneradora antiarrugas es el producto idóneo para introducir en tu rutina facial. El mencionado cosmético está diseñado para aprovechar al máximo las horas de descanso nocturno, las más productivas para la renovación celular.

¿Cuándo empezar con cremas antiedad?

Los expertos recomiendan introducir cremas antiedad entre los 25 y 30 años, cuando aparecen las primeras líneas de expresión. No se trata de esperar a que las arrugas sean visibles, sino de mantener la piel hidratada, firme y flexible.