Ni crema Nivea ni retinol: el aceite natural repleto de colágeno que elimina las arrugas y las manchas para siempre y está de moda en España

"Me noto un peor aspecto en la cara". "Tengo muchas arrugas". "No me siento igual que antes". Casi todos hemos escuchado alguna de esas frases en nuestra vida, ya sea a padres, madres, abuelos o amigos. Y es normal, porque esto forma parte del proceso de envejecimiento de la piel.

Como bien sabemos, esta pierde elasticidad, hidratación y colágeno con el paso de los años. Ahora bien, no es nada malo, sino más bien un proceso inevitable influenciado directamente por la genética y determinados factores del estilo de vida, como la exposición al sol o los movimientos faciales repetitivos.

En profundidad

Para prevenir y reducir las arrugas, es recomendable mantener una rutina de cuidado de la piel que incluya limpieza y el uso de protector solar diario, seguir una dieta equilibrada rica en antioxidantes, evitar el tabaco y el alcohol, controlar el estrés y dormir las horas suficientes.

Y no solo eso. Por suerte, se ha puesto de moda un aceite totalmente natural gracias a las redes sociales y las creadoras de contenido. "Deja de lado las cremas costosas. Este aceite nos va a ayudar a rellenar esas arrugas profundas y a aclarar las manchas oscuras", relata @layusdipiamba en TikTok.

Más detalles

La preparación es muy sencilla. Tan solo hay que mezclar 10 gotas de aceite de ricino, 10 gotas de aceite de oliva, 10 gotas de aceite de orégano, una cucharadita de aceite de coco y una cucharadita de glicerina pura. Aunque no es habitual tenerlo en casa, lo cierto es que no es difícil de encontrar en los supermercados.

Es aconsejable aplicarlo por las noches, con una limpieza previa de la cara, dando masajes sobre todo por las zonas donde más arrugas tengamos. Incluso se puede aplicar donde haya las famosas patas de gallo o en el cuello, puesto que muchas personas manifiestan tener arrugas por esta zona.

A tener en cuenta

"Es una maravilla. Le da hidratación a su piel, le da suavidad", puntualiza de manera contundente la tiktoker. El vídeo, como era de esperar, se ha viralizado rápidamente, superando las miles de visualizaciones y llegando a los cientos de 'me gusta' y elementos guardados.