Silvia Martina, experta en belleza: "El maquillaje bien entendido no disfraza, potencia, y cuando potencias tu esencia, inevitablemente tu autoestima sube"

No se trata de cubrir, corregir ni esconder. Cada vez más personas usan el maquillaje como una forma de autocuidado, de expresión, de conectar consigo mismas. Estarás de acuerdo en que muy días en los que un labial rojo hace más por el ánimo que una taza de café o una charla con tu mejor amiga, y no es casualidad. Según la psicóloga estadounidense Vivian Diller, el maquillaje puede actuar como una herramienta de "empoderamiento estético", una forma sencilla y poderosa de reconectar con la seguridad en una misma cuando más lo necesitamos.

Por eso no sorprende que muchas marcas estén abrazando esta dimensión emocional de la belleza. Desde Rare Beauty hasta Typology, cada vez más firmas apuestan por productos que no solo embellecen, sino que fomentan una relación más amable con el espejo. Es lo que algunas tendencias ya llaman wellness makeup o dopamine beauty: rutinas que suben el ánimo y que son capaces de devolvernos una sensación de control, alegría o ligereza.

Para Silvia Martina, experta en belleza y organización de eventos, el maquillaje es una herramienta de expresión y transformación. "No hablo de cubrir, sino de revelar, no transformamos, sino que realzamos. El maquillaje tiene el poder de reflejar cómo te sientes por dentro o cómo quieres sentirte. Es un gesto íntimo, a veces ritual, que nos conecta con una versión de nosotras más segura, más poderosa, más luminosa".

Silvia asegura que durante años se ha subestimado el poder del maquillaje y lo hemos mirado como algo superficial, aunque afirma que no se trata solo de la apariencia. Es energía, presencia, intención. "Un labial puede ser un escudo; un iluminador, una declaración de alegría. En mi trabajo, he visto cómo un rostro maquillado con delicadeza y respeto puede cambiar por completo la actitud con la que una mujer entra a una sala, o a un momento importante de su vida".

Nos recuerda que usarlo para sentirnos mejor no tiene que ver con esconder, sino con conectar. Con el ritual de dedicarnos un momento, de mirarnos al espejo con cariño y de embellecernos para nosotras. "El maquillaje bien entendido no disfraza, potencia, y cuando potencias tu esencia, inevitablemente tu autoestima sube".

La experta tiene un consejo infalible para esos días grises: "Ponte tu barra de labios favorita, aunque no salgas de casa. El color, el gesto, el simple hecho de cuidarte, cambia el rumbo del día. A veces, lo que necesitas no es cambiar de vida, sino de mirada, de perspectiva Y el maquillaje, bien elegido, puede ser ese pequeño gran clic".

Maquillaje para elevar tu autoestima

1. Soft' Lit Naturally Luminous Foundation, de Fenty Beauty

Hidrata, ilumina y mejora el aspecto de tu piel de forma instantánea y duradera, al tiempo que resiste la transpiración, la humedad y la transferencia. La fórmula ligera de esta base de maquillaje reduce al instante los brillos y proporciona a la piel una luminosidad renovada. La solución ideal, contenida en un frasco, para brillar como nunca.

2. Earth Minerals Bronzing Powder, de Massada

Un polvo bronceador 100% natural para conseguir un acabado dorado y suavemente satinado en el rostro. Su fórmula 100% natural, libre de químicos y sintéticos, lo convierte en un producto ideal para pieles sensibles. Contiene pigmentos naturales, que se adaptan a cada tono de piel e ingredientes hidratantes, como el aceite de almendras y la rosa mosqueta.

3. Clinique Pop, de Clinique

Un aceite tintado dos en uno que aporta el toque húmedo de color para labios y mejillas. Ayuda a reparar los labios con una mezcla nutritiva de aceites, y su aplicador suave y cónico, proporciona la combinación perfecta de color para los labios. Tres colores que se extiende fácilmente sobre las mejillas: solo tienes que dar una pasada y difuminarla sobre la piel con las yemas de los dedos.

4. Pillow Talk Lipstick, de Charlotte Tilbury

La barra Matte Revolution es ideal para tu día a día. Un tono neutro y elegante con el que podrás conseguir los icónicos labios Pillow Talk. ¿Lo mejor? Te dejan los labios hidratados y suaves y su revolucionaria punta cuadrada y biselada imita la forma de un pincel para una aplicación precisa.

5. Lipocils Mascara Waterproof, de Talika

Esta máscara combina maquillaje y tratamiento en un solo gesto. Su fórmula resistente al agua ofrece una fijación impecable durante todo el día, incluso en condiciones de humedad, calor o sudor. Mientras aporta color y definición, su textura inteligente permite que los activos tratantes se absorban eficazmente, favoreciendo el crecimiento natural de las pestañas sin comprometer el acabado.