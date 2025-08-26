Crema Nivea y limón: el sencillo truco que arrasa en España para eliminar arrugas y manchas

Las manchas en la piel y las arrugas, como bien sabemos, son señales naturales del envejecimiento provocados, entre otras cosas, por la exposición solar acumulada y los cambios en la piel a lo largo del tiempo, como la disminución de elastina, de colágeno y de grasa.

Para prevenir esto, hay que proteger la piel con protector solar y ropa protectora, hidratarla con cremas adecuadas, beber mucha agua, llevar una dieta equilibrada rica en antioxidantes y evitar hábitos -que cada vez están más extendidos- muy perjudiciales como fumar y el estrés.

En profundidad

También, podemos usar retinoides y vitaminas (A, C y E) y llevar a cabo una limpieza facial regular. Por suerte, en las redes sociales se ha viralizado un remedio casero con dos productos que casi todos tenemos en casa y que sirve para evitar las arrugas y las manchas en la piel tanto a corto como a largo plazo.

Se trata de la crema Nivea y limón. Con solo un poquito de crema en el frasco, se vierte medio limón y se mezclará bien para que se compacte absolutamente todo y podamos formar la mascarilla. A esto, debemos añadirle una cucharada de leche para mantener una piel suave y bonita.

Más detalles

Pero no el último. A esto, hay que incorporarle un poco de vaselina y, junto al limón, hará que nuestra piel esté más estirada y sea eficaz para tratar las arrugas. Aunque el creador del vídeo lo emplea directamente en la mano, no es la única parte del cuerpo en la que se puede usar la combinación.

El vídeo se ha popularizado en TikTok, con multitud de visualizaciones, 'me gusta' y elementos guardados. Además, multitud de usuarios han compartido su opinión, agradeciendo esta sencilla receta y asegurando que la pondrá en práctica mucho más pronto que tarde.

A tener en cuenta

"Yo estoy usando esa crema, con todo, y sí funciona", "Yo siempre la he utilizado y ahora tengo 65 años, me va muy bien" o "Yo la uso y es súper buena" son algunas de las reacciones que se han podido leer en esta red social.