Dakota Johnson luce en 'Materialistas' el bolso 'made in Spain' que conquista a Hollywood

Materialistas aterrizó el pasado 14 de agosto en las salas de cine. Lo que parecía que podía tratarse de una película romántica tradicional, su estreno ha dado mucho de que hablar. Y es que no es habitual que tres grandes estrellas del cine como Dakota Johnson, Pedro Pascal y Chris Evans coincidan en la misma pantalla. Además de sus actores y su trama, lo que ha llamado la atención de muchos de sus espectadores han sido los estilismos de los protagonistas.

Lucy (Dakota Johnson) es una joven casamentera que busca futuras parejas que unan sus vidas para siempre al tiempo que tiene muy claros sus propios objetivos, encontrar ella misma una pareja que le haga la vida más fácil económicamente hablando. Lo que no pensaba era que reaparecería en su vida un viejo amor (Chris Evans), un aspirante a actor que sobrevive como puede, justo cuando está iniciando una relación con un hombre rico (Pedro Pascal), que encaja en su imagen de pareja ideal.

Para interpretar este personaje, Lucy ha lucido una vestimenta elegante y sofisticada siguiendo un estilo working girl. Aunque todos sus looks son envidiables, el accesorio que ha saltado las alarmas es un bolso negro tipo shopper. En una de las primeras escenas del film, la actriz aparece con una americana y una falda mini a rayas. Al conjunto le añade una camisa blanca y unas botas altas de tacón. Con ella, lleva este bolso deslumbrador perfecto para el día a día.

Además, el diseño es "made in Spain", en concreto de una firma catalana llamada Hereu creada en 2014. Dakota Johnson, ha apostado por la moda española, consolidándola y llevándola a lo más alto en los estrenos de Hollywood. En esta ocasión, se trata del diseño Calella Distressed, un tote negro maleable y confeccionado en piel de becerro, envejecida y elaborada por artesanos en España.

Cuenta con una forma hexagonal, y en su parte superior tiene un pico. También dispone de una bolsita en su interior con cremallera. La actriz estadounidense optó por el negro, aunque en Hereu hay disponibles dos colores más: el marrón chocolate y el beige claro. Los tres al mismo precio, 590 euros cada uno.

Otros looks de 'Materialistas' que querrás copiar

Dakota Johnson es especialista en elevar cualquier look y en Materialistas lo ha vuelto a demostrar. La actriz ha apostado por un estilo casual, pero a la vez elegante y arrollador, convirtiéndose en el centro de las miradas en el mundo de la moda. A continuación, repasamos algunos de los estilismos más icónicos de la film y que, seguro, podrás copiar -o inspirarte- con facilidad.

La actriz opta por un estilismo fresco y veraniego con estampado floral. La intérprete de Lucy lleva un vestido de color amarillo con volantes sobre las mangas. Además, luce unas gafas de sol que le dan un toque sofisticado al look.

Con un estilo más casual, la protagonista viste con una camiseta blanca con cuello en forma de U y uno vaqueros de pierna ancha, apostando por la comodidad pero sin perder el estilo. La chaqueta de cuerno negro le da un aire rebelde a la vez que transmite elegancia. Para acabar el look, elige unos mocasines negros con detalles metálicos.

Con un estilo desenfadado, la actriz apuesta por unos vaqueros y una camisa floral. Con un escote en forma de pico y unas mangas abullonadas, Dakota Johnson completa su look con unas sandalias negras de tiras y tacón dándole un toque más elegante. Además, el cabello recogido en una trenza lateral refuerza el estilo casual y despreocupado.

Con un look casual y un aire urbano, Johnson apuesta por un vestido largo de tirantea finos con fondo negro y estampado floral en tonos rosados y verdes. Con una sudadera de color gris atada en la cintura para darle un toque aún más desenfadado. De calzado lleva unas converse negras tradicionales, perfectas para combinar con casi todo. Sin ningún accesorio extravagante a la vista y un pelo suelto natural, la estadounidense sigue apostando por un estilo cómodo y despreocupado, aunque, en realidad, detrás de cada estilismo haya un potente trabajo.