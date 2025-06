La razón por la que Chris Martin y Dakota Johnson han roto y por qué la actriz está "devastada"

Después de ocho años de relación, Chris Martin y Dakota Johnson han puesto punto final a su historia de amor. La ruptura que que adelantamos este jueves ha dejado a la actriz "devastada" emocionalmente, según afirman desde el entorno de la actriz de Cincuenta sombras de Grey.

Dakota, de 35 años, y el vocalista de Coldplay, de 48, comenzaron su relación en 2017 y llegaron a comprometerse. Sin embargo, sus apretadas agendas profesionales han sido el principal motivo del distanciamiento definitivo. Una fuente cercana ha revelado: "Dakota quería que esto funcionara. No solo ama a Chris, también a sus hijos, y perderlos es lo que más le duele", explica en The Sun.

Durante el último año, la relación mostró signos de estancamiento. Aunque se querían profundamente, no lograban avanzar hacia una vida en común. La idea de tener hijos juntos fue descartada hace tiempo, y el intenso ritmo de trabajo de ambos, especialmente el de Chris, quien lleva tres años de gira, hizo imposible estabilizarse. "Asentarse no está en los planes de Chris. Eso fue una de las muchas gotas que colmaron el vaso", explican. La ruptura no fue repentina: la hija de Melanie Griffith y el ex de Gwyneth Paltrow habían pasado por un ciclo de rupturas y reconciliaciones, luchando por mantener la relación viva.

La tristeza por la separación y el vínculo roto con los hijos de Martin ha dejado una profunda huella en ella

"Dakota seguía teniendo la esperanza de que pudieran hacerlo funcionar, sobre todo por el amor que sentía hacia él y hacia sus hijos. Pero las pequeñas cosas se fueron acumulando", agregan. La hija de Don Johnson fue vista por última vez en Nueva York este miércoles, pocas horas antes de que se conociera la noticia, y ya no llevaba su anillo de compromiso. Aunque por el momento la separación es definitiva, las fuentes citadas por los tabloides británicos no descartan una posible reconciliación en el futuro. "Estar separados podría ser justo lo que necesitan si quieren tener alguna oportunidad de volver a estar juntos", comentan.

La historia entre el cantante y la nieta de Tippi Hedren comenzó en 2017 cuando fueron vistos juntos en un restaurante en Los Ángeles. Su relación se hizo pública con el paso del tiempo y se integraron a una dinámica familiar moderna junto a Gwyneth Paltrow, ex esposa del músico, y sus hijos Apple (21) y Moses (19). Dakota llegó a expresar en 2024 que ama a esos niños como si su vida dependiera de ello. Por ahora, Dakota intenta asimilar esta dolorosa etapa. Aunque el final ha sido amistoso, la tristeza por la separación y el vínculo roto con los hijos de Martin ha dejado una profunda huella en ella.