Dakota Johnson y Chris Martin se separan tras ocho años de relación y un compromiso

Después de casi una década juntos, Dakota Johnson y Chris Martin han puesto fin a su relación. La hija de Melanie Griffith y Don Johnson y el cantante de Coldplay comenzaron su romance en 2017 y, desde hace algunos años, estaban comprometidos. Sin embargo la separación no ha sido repentina, sino el resultado de un largo proceso lleno de altibajos, de acuerdo con la prensa británica. El músico anunció poco más de un mes que sufre una depresión y desveló el tratamiento que sigue para superarla.

Johnson, de 35 años, y Martin, de 48, han protagonizado una historia de amor marcada por la discreción, la complicidad y también por los desafíos que implica mantener una relación en medio de agendas profesionales exigentes. Según fuentes citadas por Daily Mail, la ruptura "llevaba tiempo gestándose", aunque ninguno de los dos lograba dar el paso definitivo. "Dakota mantenía la esperanza porque lo amaba profundamente y también a sus hijos", revelan al tabloide. El ex marido de Gwyneth Paltrow (con quien estuvo entre 2004-2015) y la estrella de Cincuenta sombras de Grey habrían atravesado varias crisis durante los últimos años. De hecho, se comenta que llegaron a separarse brevemente en 2019, supuestamente por diferencias en torno a la posibilidad de tener hijos, aunque lograron reconciliarse rápidamente. A lo largo del tiempo, se han dado múltiples "idas y venidas", con momentos de distanciamiento que, en ocasiones, fortalecían la relación. "La ausencia hacía que se extrañaran y volvieran con ilusión, pero al reencontrarse, los pequeños detalles que no funcionaban empezaban a pesar otra vez", explica la misma fuente.

Uno de los aspectos más dolorosos para Johnson ha sido la separación de los hijos de Martin, Apple (21) y Moses (19), fruto de su anterior matrimonio con la protagonista de Shakespeare in Love, Gwyneth Paltrow. "Dakota está devastada por no poder compartir tiempo con ellos como antes, pero quiere que sepan que siempre estará para ellos", afirmó la fuente. A pesar del distanciamiento, no se descarta una posible reconciliación. "Separarse ahora puede ser lo mejor si en el futuro quieren tener alguna oportunidad real de volver a estar juntos", señalan las fuentes citadas el rotativo británico.

La actriz, que acaba de ser nombrada nueva embajadora global de la firma de joyería italiana Roberto Coin, fue vista por última vez en público este mismo miércoles en Nueva York, poco antes de que la noticia se hiciera pública. Llamó la atención su semblante serio y el hecho de que ya no llevaba su anillo de compromiso. Aunque desde agosto de 2024 circulaban rumores sobre una posible crisis —ya recogidos por Informalia— un representante desmintió entonces cualquier ruptura. Sin embargo, la noticia se confirma ahora, dejando atrás una de las historias de amor más discretas y queridas por los seguidores del mundo del espectáculo.

Gwyneth Paltrow y Dakota se llevan bien, como se ha demostrado en varias ocasiones.

Chris Martin, por su parte, ya había vivido una separación altamente mediática en 2014, cuando anunció su "desacoplamiento consciente" —expresión que entonces causó revuelo— de Gwyneth Paltrow, tras diez años de matrimonio. El divorcio se formalizó en 2016. Luego, mantuvo una relación intermitente con la actriz Annabelle Wallis, que terminó en 2017, poco antes de conocer a Johnson.

La historia entre Chris y Dakota comenzó en octubre de 2017, cuando fueron vistos compartiendo una cena en un restaurante de sushi en Los Ángeles. Poco después, ella fue fotografiada en un concierto de Coldplay en Buenos Aires, lo que disparó los rumores de romance. A pesar de las crecientes especulaciones, ambos evitaron durante meses cualquier declaración pública. Su primera aparición oficial no llegó hasta finales de 2018, en un evento de moda organizado por Stella McCartney en Los Ángeles.

Pese al hermetismo, tanto el padre de Dakota, el actor Don Johnson, como su madre, Melanie Griffith, se pronunciaron en algún momento sobre la relación. Don, en tono jocoso, dijo: "Sí, eso es… preocupante, ¿no? Pero es una chica grande, puede cuidarse sola". Melanie, por su parte, declaró en un evento de empoderamiento femenino: "¡Lo adoro!". Dakota también habló brevemente sobre su relación en una entrevista con Tatler en septiembre de 2018. Aunque evitó entrar en detalles, dijo: "No voy a hablar de ello, pero estoy muy feliz". En noviembre de ese mismo año, conoció a la familia de Martin, incluidos Paltrow, su nuevo esposo Brad Falchuk, y los hijos del cantante, durante una cena de Acción de Gracias. Hoy, esa etapa ha llegado a su fin. Lo que sucederá en el futuro entre ambos es incierto, pero el cariño y respeto mutuo parecen intactos. Mientras tanto, sus seguidores solo pueden esperar que el tiempo y la distancia aclaren el camino para dos de las personalidades más queridas del mundo del espectáculo.