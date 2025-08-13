El champú de cebolla roja y ortiga blanca que nunca falta en la rutina capilar de Mónica Cruz cuesta menos de 3 euros

Mónica Cruz es una gran referente en el mundo del cuidado capilar ya que siempre ha dado gran importancia a mostrarse con una melena saludable, brillante y cuidada. Además, la actriz es la nueva embajadora capilar de la firma LOV'YC, donde priorizan ofrecer productos de gran calidad a unos precios accesibles. La hermana de Penélope Cruz tiene claro que la calidad de los productos que elegimos para nuestro cabello son esenciales para su cuidado, pero hay más factores que tener en cuenta: una alimentación equilibrada y un aporte adecuado de vitaminas y minerales para estimular el crecimiento del cabello y así prevenir su debilitamiento.

En una entrevista concedida a Telva, Mónica ha desvelado sus mayores trucos para mantener una melena con fuerza y volumen. Como todo referente, la protagonista de Un paso adelante tiene sus productos imprescindibles: "En mi rutina de cuidado de cabello no falta el protector térmico y el champú de cebolla roja y ortiga blanca", además de usar un "acondicionador bifásico para desenredar la melena".

El producto en el que confía plenamente Mónica para cuidar su cabello tiene, además, otro gran atractivo: cuesta menos de 3 euros. "La relación calidad precio es buenísima y con esta gama se demuestra que no es necesario gastar un dineral en productos de belleza", explica la actriz sobre los productos de la marca. Además de ser asequible para todos los bolsillos, se trata de un champú apto para todos los cabellos. Con ingredientes naturales y libre de de parabenos, este producto se adapta a tu cabello en cualquier momento, ya sea parte de tu rutina diaria o como un tratamiento especial.

Entre sus características, el champú de cebolla roja y ortiga blanca destaca por estimular la circulación sanguínea para un crecimiento acelerado, regular el exceso de grasa y devolver la fuerza el volumen y el brillo y reducir la pérdida capilar, además de tener cero residuos de olor. A la hora de aplicarlo, es recomendable echar una cantidad adecuada sobre cabello mojado, y masajear el cuello cabelludo hasta las puntas. Al terminar, aclararlo con abundante agua.

Los trucos para cuidar el cabello de Mónica Cruz

La actriz se ha criado en la peluquería de su madre y eso le ha hecho desde pequeña conocer muy bien el cabello y como cuidarlo. Cruz ha desvelado que "a Penélope y a mí, mi madre nos hacía una trenza con aceite de oliva y la dejaba en nuestra melena una hora a modo de mascarilla de pelo y la verdad es que era un secreto estupendo para conseguir un pelo más suave y brillante".

Respecto a la gran controversia sobre cuántas veces es adecuado lavarse el pelo, la protagonista de Un paso adelante explica que "intento lavarlo dos veces a la semana y espaciarlo porque no tengo el pelo graso", pero, explica, que si ha trabajo o tiene el cabello lleno de producto, lo lava "ese mismo día o al siguiente como mucho".

Su rutina capilar, paso a paso

La embajadora de LOV'YC tiene clara su rutina capilar. Además de lavar el pelo con champú de cebolla y ortiga blanca, emplea mascarilla en vez de acondicionador "para nutrir el pelo seco". Aunque en verano prefiere dejarlo secar al aire," si tengo que ir a algún sitio me lo seco con el secador". Para terminar, "aplico algún spray para que mi pelo coja un poco de forma porque lo tengo fosco y con tendencia al encrespamiento".