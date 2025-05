Mónica Cruz desvela cómo son sus comidas con Penélope cada domingo: "Es como la madre de todos"

La actriz Mónica Cruz vuelve por primavera de la mano de Clarel para concienciarnos de la necesidad de proteger la piel ante las exposiciones al sol y, de paso, comentarnos cómo le trata la vida. Muy contenta con sus colaboraciones en el programa de Atresmedia Zapeando y encantada con su nueva máquina de coser tras pasar por Maestros de la costura en TVE, Mónica es una madre feliz que empieza a enterarse de lo que supone tener una hija adolescente, pero que habla con muchísima más naturalidad y cercanía que su famosísima hermana Penélope, con quien encuentros como este son ya cosa del pasado muy lejano. Pues "Pe" se lo pierde.

Con Mónica tenemos Cruz para rato y lo celebramos. De entrada llega vestida de blanco, con un diseño de encaje que recuerda en algo al que Massiel lució en Eurovisión y unos taconazos que ya apenas se ven por las calles. "Hacía mucho que no me los ponía, pero voy aguantando", confiesa en un arranque de espontaneidad. Hoy es imagen de las cremas solares Clarel, pero Mónica, al igual que tantas de nosotras, en el pasado también hizo sus "burradas" al sol que hoy serían impensables.

¿Se ha vuelto una histérica de los cuidados?

No hay que invertir tres horas al día a la hora de cuidarse pero sí tenemos que ser conscientes de protegernos cuando salimos a la calle. Evidentemente esto lo aprendes con los años porque a los 14 y 15 hice mis burradas para ponerme morena. Hoy es importante inculcar a nuestros hijos y por eso me encanta ver a mi niña (hoy cumple 12 años) ponerse sola su crema.

¿Qué tal lleva esa adolescencia temprana?

Reconozco que bien. Tienes mucho tiempo a que llegue esta etapa pero reconozco que también tiene sus cosas bonitas aunque a veces te lleves algún grito. Es un proceso complejo y hay que saber acompañar sin ser pesada pero sobre todo hay que estar ahí. Lo que impresiona es lo rápido que va la vida. Por suerte estoy muy cerca de ella, apenas me distancio un día, y en esos momentos tengo a mi madre o a Dora, una señora que lleva años con nosotras, y que viene cuando tengo que salir.

¿Ya ha empezado a salir con amigas?

Todavía no porque a ella lo que le tiene más enganchada es el vóley. Me recuerda a mí cuando iba a ballet. Los viernes tiene entrenamientos y juega muy bien. El deporte facilita mucho las cosas a estas edades. Además es buena estudiante.

Fue muy valiente el día que decidió ser madre en solitario.

Pienso que más valiente es tener un hijo con otra persona porque las cosas pueden ir bien o muy mal. Es bonito hacerlo en pareja, pero siempre y cuando todo vaya bien. En cualquier caso, ser madre siempre es de valientes porque la fuerza te la dan tus hijos.

¿Sigue viviendo sin pareja?

Estoy sola, pero te aseguro que ya no cambiaría mis rutinas y es que el amor maduro es una cuestión más de calidad que de cantidad por lo que jamás dejaría a mi hija por una pareja. Cuando tienes hijos las relaciones se tienen de otra manera y supongo que si un día encuentro esa persona pues también por edad tendrá sus hijos. De todas formas yo estoy muy a gusto viviendo sola con mi hija y no me planteo cambiar para nada. Estoy abierta a una relación, pero de calidad: cada uno en su casa. Vivo con mis seis perros adoptados y así me quiero quedar.

¿En qué momento decidió que tenía que cuidarse más a nivel piel?

Eso te lo da la edad porque quieres estar sana, bien, y vivir muchos años. Los cuidados físicos y la alimentación, sobre todo.

¿Profesionalmente cómo se encuentra?

Estoy muy contenta en el programa Zapeando y reconozco que me encanta la tele. El directo me da mucha vida y es porque echo de menos el teatro. Los rodajes me aburren bastante porque hay larguísimas esperas y quiero seguir en tele.

¿Ve mucho a su hermana Penélope?

Mucho. Solemos comer casi todas las semanas los domingos. Al que veo menos es a mi hermano que vive en Los Ángeles (California), pero ahora nos ha dado una sorpresa porque se ha venido un mes a Madrid con su hijo. Todos vivimos casi en la misma calle y nuestros hijos se ven mucho aunque van a distintos colegio, pero con nuestro sobrinito ahora aquí estamos encantadas.

¿Cómo está su madre?

Muy bien, además tiene mucha energía.

¿Contenta con su paso por Maestros de la costura?

Fue una locura, pero un aprendizaje brutal. Me ha dado la oportunidad de descubrir la costura y, ahora, hasta tengo mi cuartito con la máquina en casa y mi hija me pide que le haga sus arreglos. Me encanta diseñar y al poder coser me permite acabar todo el proceso. He colaborado con marcas y poder realizar las ideas que diseño es una suerte.

¿Qué sueño le queda por cumplir?

No me quejo y solo espero poder seguir trabajando en lo que me gusta y no perder nunca la ilusión en lo que haga.

¿Su hija apunta maneras artísticas?

Se le da muy bien el dibujo, pero ahora estamos en el vóley y me huelo que va a empezar a competir en breve.

¿Penélope es su mejor amiga?

Los tres hermanos estamos muy unidos. Es verdad que Penélope es como la madre de todos, sobre todo ejerce con mi hermano, pero siempre hemos estado muy unidos. Llevaba dos años sin estar con mi hermano y ahora que ha venido estoy que no me lo creo. Su hijo va a hacer seis años y estamos muy felices de tenerlo en casa.

¿Dónde tomará el sol este verano?

En la playa seguro pero con el agua calentita.