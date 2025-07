Mónica Cruz, define el modus operandi de Ivet Playá, que señaló a la hermana de Pe como amante de Alejandro Sanz: "Todos podemos tener en la vida una persona que nos que  ha hecho daño"

De Mónica Cruz una siempre se espera naturalidad y discreción. La actriz ha dejado atrás el acompañamiento de "hermana de" Penélope Cruz para brillar sola en su espacio donde ha sabido ganarse la confianza y el respeto de sus compañeros de profesión. En estos momentos, a sus 48 años, está encantada con su faceta televisiva, por lo que este verano planea pasar pocas semanas fuera, para poder seguir cuidando a sus seis perritos y no dejar el trabajo de lado.

Encantadora cada vez más con el paso del tiempo, hoy sabe relativizar mucho y dar importancia a lo que realmente lo tiene. Madre de su hija Antonella, de 12 años, vive esta adolescencia con paciencia y buen talante y, es que, la mejor manera de llevarte bien con una hija adolescente "es empatizar y recordar cómo fuimos a su edad", comenta. A pesar de los calores madrileños, Cruz luce radiante como musa de la nueva línea de los "must have" en cabello de Lov'yc. Melenas como la suya son objeto de deseo. "La relación calidad precio es buenísima y con esta gama se demuestra que no es necesario gastar un dineral en productos de belleza", reconoce.

Evidentemente Mónica está preparada y sabe que los medios vamos a preguntarle por todo lo que ha vivido su amigo Alejandro Sanz en las últimas semanas, especialmente en la entrevista que Ivet Playá, fan y ex amante del cantante de Moratalaz, concedió al programa "¡De Viernes!" tras anunciar en redes sociales la gran decepción que tuvo con el artista y la historia íntima que mantuvieron durante el tiempo que Alejandro había terminado su historia de amor con la artista cubana Rachel Valdés.

Fue la propia Ivet quien también aseguró que Mónica y Alejandro habían tenido una historia sentimental, algo que nunca han comentado sus protagonistas y, de ahí, que hasta por alusiones Mónica sabía que iba a llegar esa pregunta. "Cuando alguien se sienta con un micrófono para intentar dañar a otra persona públicamente creo que eso nunca tiene un buen final. Desde luego no va con mi forma de comportarme. Todos podemos tener en la vida una persona que nos que ha hecho daño o incluso que nos ha marcado. Pero me parece muy feo hacer las cosas de esa manera porque entiendo que eso se debe hablar en privado. Sé que me ha nombrado, pero no pienso decir nada al respecto porque no voy a entrar nunca en estas historias ni es mi manera de ganarme la vida. No seré yo quien responda. Vivo desde hace muchos años de mi trabajo y no voy a entrar en esos asuntos digan lo que digan. Nunca lo he hecho y ahora, con la experiencia que te da la edad, entenderás que me da absolutamente igual y que no haré ni diré nada. Allá cada uno con lo que haga, pero, repito, que mi forma de comportarme no es esa", zanja Mónica.