Miriam Giovanelli habla de todo con Beatriz Cortázar: de su tratamiento de fertilidad a la situación mundial

Miriam Giovanelli (Roma, 28 de abril de 1989) es conocida entre otros trabajos por su participación en series como Sin Tetas No hay Paraíso, Física o Química o Velvet. Española de origen italiano, está casada con el arquitecto Xabier Ortega desde 2017. Fruto de su matrimonio son su hija Renata y el pequeño Lorenzo. La actriz se define como una auténtica fanática de las gafas y más después de tantos años viviendo con miopía. "Ahora que me he operado veo la vida con otros ojos. Fíjate que no sabía que en un restaurante te podían ver comer desde tanta distancia. Es un aprendizaje nuevo. Muchas veces he quedado mal y de antipática quitando la mirada de personas que conocía, pero no identificaba. Hoy todo es diferente", cuenta divertida ahora que ve perfectamente.

Precisamente esa pasión por las gafas es lo que la ha convertido en embajadora de la fiesta de verano de Sunglass Hut, donde ha podido compartir focos con Lucía Rivera y el actor Jorge López. Miriam está encantada tras el estreno de la serie Matices y en breve se presentará la película El retorno. "Trabajar con Elsa Pataky y el resto del equipo ha estado genial. Es verdad que Elsa nos puso a todos a entrenar y resultó muy intenso pero yo sigo con el efecto Pataky porque continúo con esos entrenamientos", cuenta divertida.

Miriam es de las que cuando se va a trabajar y se aleja de casa prefiere no pensar en los suyos para no echarlos tanto de menos. "Me centro en lo que hago y así no lo paso mal", dice. De entrada, esta próxima semana se pone de nuevo a rodar un trabajo y no echa de menos los días de tumbarse al sol, porque es de las que prefiere cuidar su piel. "En estos momentos de mi vida quiero aumentar mi filmografía", asegura a la pregunta de si quiere tener más hijos. "Lo de poder conciliar tiene que ver más con la arquitectura de tu vida y de tu pareja que con el sistema. En ese sentido soy afortunada pero es verdad que la crianza requiere un tiempo y yo quise estar el primer año con mis dos hijos y hoy siento que tengo que dedicarme más a mi trabajo".

Miriam no ha sufrido la depresión postparto que, por ejemplo, tuvo Penélope Cruz cuando nació su hijo -lo contó Javier Bardem hace unos días en una de esas entrevistas tan sinceras que sólo concede a la prensa extranjera-, y es que en su caso fue justo lo contrario. "Lo pasé tan mal con todo lo que pasé para poder quedarme embarazada que una vez que los tuve no viví esa depresión. Es un tema hormonal que no controlas pero en mi caso no lo viví y creo que se pasa fatal", cuenta.

Miriam no es de dar consejos pero sí explica que hay veces que la fertilidad "es un camino más largo de recorrer, pero no imposible": "Una vez te pones a ello y tienes un equipo médico al lado, se logra, pero es algo muy personal y es que cada persona es un mundo", aclara. Aunque de origen italiano, Miriam es superfeliz viviendo en España, y de ahí que ni se plantea vivir en otro lugar, salvo los períodos puntuales de los rodajes.

"Me encanta Italia pero estoy feliz en España. Evidentemente me preocupa la situación mundial porque estamos ante el momento de revisarnos como sociedad desde la humanidad", termina. Cuando le pregunto por la presidenta de Italia Giorgia Meloni es sincera. "Conozco tan poco en este momento la política italiana que no puedo tener una respuesta. Hoy soy como una turista en mi país".