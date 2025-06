Julio Iglesias conocerá su nueva casa en Galicia el próximo mes de julio: Beatriz Cortázar nos cuenta todos los detalles

Hace ya algo más de tres meses que Julio Iglesias pudo cumplir uno de sus sueños al adquirir una impresionante vivienda en la tierra natal de su padre, Galicia, concretamente en el municipio de Piñor, en la comarca de O Carballiño (Orense). A pesar del tiempo transcurrido, la noticia, hasta hace dos días, había permanecido en el más absoluto silencio y eso que eran muchísimos los rumores que empezaban a circular por el trajín de obras y coches que se estaban viendo en la que fue la residencia del ex alcalde Manuel Cabezas. Pero ya se sabe que los gallegos son discretos y muy suyos y así ha sido hasta que el periódico La región soltó el bombazo: Julio Iglesias es el nuevo propietario de la impresionante mansión que se construyó hace algo más de 20 años y que se encuentra en perfecto estado. La residencia cumple con todos los requisitos que el cantante necesita para poder pasar alguna temporada en la tierra de su padre.

Las dimensiones son impresionantes. La casa principal tiene 1.340 metros cuadrados y, solo como detalle, basta decir que la casita de invitados es de aproximadamente 300 metros cuadrados. La discreción, la seguridad, el lujo, los jardines, el lago artificial y hasta la posibilidad de llegar en helicóptero, además del impresionante edificio, son ingredientes necesarios para una búsqueda que se remonta a cerca de dos años, que es cuando Iglesias decide que quiere tener una casa en Galicia. Por eso tenía personas en esa búsqueda y siempre bajo una absoluta discreción, que es algo que Julio exige en cada paso queda. En esa búsqueda de dos años se vieron pazos, fincas, residencias… pero ninguna cumplía los requisitos que necesitaba. Esta vez llegó esta casa y no hubo mucho que discutir.

Julio, hasta la fecha, solo conoce el lugar por referencias, imágenes, vídeos y comentarios de los que han podido visitarla. Ni él ni Miranda han acudido a tomar posesión de esta mansión, pero sí lo harán el próximo mes de julio que es cuando esperan viajar a Galicia. Lo bueno de esta casa es que apenas ha necesitado reformas, unos toques en la piscina, en el jardín y algunas cosas de decoración muy del gusto del cantante, pero no se ha necesitado un gran despliegue de medios ya que la casa, realizada en granito de la zona, se encuentra en perfecto estado de mantenimiento.

Julio adquirió la vivienda hace tres meses, pero tampoco necesitó viajar ya que estas compras hoy en día no exigen ni la asistencia personal del nuevo propietario. Los que le conocen saben que está feliz de poder volver a recorrer algunos de los parajes que forman parte de su memoria de la infancia y de estar más cerca de la tierra que tanto quiso su padre, al que recuerda a diario. No estará mucho en Galicia, seguramente serán escapadas en verano porque a él no le gusta el frío, pero cuando viaje lo hará para volver a sus raíces, disfrutar del marisco que tanto echa de menos en Bahamas y enseñar a sus hijos de dónde le viene lo de Un canto a Galicia.