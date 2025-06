El amor de Julio Iglesias por Galicia le lleva a comprarse un casoplón al que llegará en breve: Miranda ya reforma la piscina

Para muchos es cierto eso que dicen de que las raíces no se olvidan. Julio Iglesias siente un especial amor por Galicia debido a que el famoso Papuchi (Julio Iglesias Puga), nació en Ourense un 26 de julio de 1915. Como un homenaje a su padre ginecólogo, nuestro cantante más internacional ya se ha comprado la casa que soñaba en tierras gallegas. Instalado entre República Dominicana y las Bahamas, planea venir pronto.

La casa se encuentra en el concello de Piñor, tal y como adelantan medios locales como La Región y también cuenta Isabel González en Libertad Digital. A sus 81 años cumplidos el pasado 23 de septiembre, esta propiedad se suma a otra muy preciada para él en España, la de Ojén, en Málaga. El lugar donde sus gemelas, y sus otros tres hijos con Miranda, tantos recuerdos construyen cada verano.

Miranda con una de sus gemelas cuando esta era pequeña / Imagen: @victoriaiglesiasr Instagram

Ahora será Galicia un nuevo refugio para la familia. La mansión elegida por el cantante y Miranda Rynsburger. Esta ya se encuentra en Galicia pendiente de la reforma de la casa y todos los detalles de la piscina. Una casa que perteneció al exalcalde de Ourense, Manuel Cabezas. Era suya hasta hace medio año.

Lo de la piscina no es un simple capricho, pues Miranda está pendiente de la reforma hasta el máximo detalle porque tiene que quedar adaptada al artista. El paso del tiempo no perdona, los problemas de movilidad tampoco, y aunque el intérprete repita que se encuentra bien, ciertas cosas a su edad son necesarias. Tendrá menos altura para que el cantante pueda caminar mientras se da un remojón. Aseguran que Julio tiene mucha ilusión por esta casa, y que llegará pronto a ella para pasar unos días. La cosa impresiona, pues incluso el artista está comprando terrenos colindantes para hacer más grande la finca. No siempre menos es más.